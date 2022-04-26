【聚焦人幣】人行出手，人幣即期收升７１點返６﹒５４，止五連挫

《經濟通通訊社２６日專訊》人行周一（２５日）晚宣布降低外匯存款準備金率１個百分點

，不過人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早仍低開７６點子報６﹒５６２０，隨著Ａ股股市

回穩，即期由跌轉升，盤中一度勁彈２８４點子報６﹒５２６０。尾盤升幅收窄，即期收報

６﹒５４７３升７１點，結束五連挫，暫時脫離逾一年低位。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）走勢波動，今早曾急漲２００多點子，惟目前再度轉跌４１點

，報６﹒５７４０。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒５５９０，較上個交易日跌６８１點子，

錄五連貶，刷２０２１年４月２日以來逾一年新低，上個交易日報６﹒４９０９。



＊興業料未來逆周期政策還可能會加碼＊



興業研究最新觀點認為，短期人民幣匯率能否穩住關鍵在於未結匯盤是否湧出，倘若未結匯

盤繼續觀望，則人民幣匯率將延續當前趨勢；未來逆周期政策還可能會加碼，但基本面因素未變

化前，只能影響人民幣匯率斜率而非趨勢。

華創證券首席宏觀分析師張瑜則表示，人行對貶值關注很及時、政策介入較早，短期密切關

注市場對政策的反應。人民幣６﹒６－６﹒７價位將是重要的預期質變區間，如可在此區間以前

穩定，匯率調整幅度與前期逆勢美元走強的超漲幅度匹配。而一旦短期快速跌破６﹒７或帶來情

緒的發酵。（ｊｔ）

