【ＦＯＣＵＳ】匯率年度拐點終現，扭轉困局本季成關鍵

【ＦＯＣＵＳ】匯率年度級別拐點，終於來了－－短短不到一周時間，人幣兌美元中間價驟

貶２﹒９％；六連跌的離岸價，周一（２５日）更一度失守６﹒６。戲劇性走勢來自內憂外患－

－在內，層

出不窮的疫情封鎖措施，倍添經濟復甦不確定；在外，聯儲鬥狠放鷹加劇境內外幣策背馳，推波

助瀾資本外流。此輪貶勢會持續到何時？二季度勢成扭轉困局的關鍵。



＊內憂外患夾擊，離岸領銜貶值＊



當局去年中起高呼「狼來了」，警告「匯率久賭必輸」、「貶值四大可能因素」……終於成

為現實。去年底至今一直穩居６﹒４以上水平的離岸人民幣，上周二（１９日）突然收報至

６﹒４１以下，

其後六連跌低見６﹒６０９７，相當於較２月底６﹒３０６０高位跌逾３０００點。

鑒於離岸價過去一周的波幅，偏離歷史平均值逾５個標準差，僅次於２０１５年「８１１」

匯改，自

２０２０年全球大流行以來一路跑贏的人民幣匯率，可謂進入年度級別拐點。

何解？內憂而言，中國正面臨逾兩年來最嚴峻的本土疫情風暴，最高層一錘定音「堅持動態

清零」，繼經濟重鎮上海全域封控後，京畿重地北京同擴大核酸篩查範圍。總理李克強周一

（２５

日）再警告（近期第四度），經濟面臨新的下行壓力進一步加大。外患來說，聯儲下周開啟一次

５０基點的激進加息周期在即，中美１０年期國債收益率持續倒掛，令中國股債資產遭拋售，國

際金融協會（ＩＩＦ）就形容此為「史無前例」。



＊關注中央政治局表態及４月出口＊



央媽昨晚宣布下調金融機構外匯存款準備金率１個百分點，但相比去年５月、１２月分別上

調外

匯存款準備金率２個百分點敲打押注單邊升值，今次１個百分點降幅顯然象徵大於實際。繼市場

指標顯示，人民幣正面臨２０２０年５月以來最強的貶值壓力，接下來最值觀察的當屬４月出口

數據，倘有任何急速放緩都恐都將令空頭押注變本加厲，

所謂「信心比黃金更寶貴」、「比貶值更可怕的是貶值預期自我實現」，要扭轉預期，力保

二季度經濟增速重返５％以上勢成關鍵。怎麼做？除了政府主導的基建投資，面對３月社會消費

品

零售陷入負增長（－３﹒５％），居民首季人均可支配收入按年實際增長５﹒１％，遠低於大流

行前２０１９年

首季的６﹒８％，一個選項近期開始漸浮水面，即直接向居民個人派發現金或消費券。

預期月底召開的中央政治局會議，將如何研判當前經濟形勢及有何新的組合拳，控疫情、保

物流、擴基建、促消費、穩外貿？拭目以待。

