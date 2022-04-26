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26/04/2022 13:35

【ＦＯＣＵＳ】匯率年度拐點終現，扭轉困局本季成關鍵

　　【ＦＯＣＵＳ】匯率年度級別拐點，終於來了－－短短不到一周時間，人幣兌美元中間價驟
貶２﹒９％；六連跌的離岸價，周一（２５日）更一度失守６﹒６。戲劇性走勢來自內憂外患－
－在內，層
出不窮的疫情封鎖措施，倍添經濟復甦不確定；在外，聯儲鬥狠放鷹加劇境內外幣策背馳，推波
助瀾資本外流。此輪貶勢會持續到何時？二季度勢成扭轉困局的關鍵。

＊內憂外患夾擊，離岸領銜貶值＊

　　當局去年中起高呼「狼來了」，警告「匯率久賭必輸」、「貶值四大可能因素」……終於成
為現實。去年底至今一直穩居６﹒４以上水平的離岸人民幣，上周二（１９日）突然收報至
６﹒４１以下，
其後六連跌低見６﹒６０９７，相當於較２月底６﹒３０６０高位跌逾３０００點。
　　鑒於離岸價過去一周的波幅，偏離歷史平均值逾５個標準差，僅次於２０１５年「８１１」
匯改，自
２０２０年全球大流行以來一路跑贏的人民幣匯率，可謂進入年度級別拐點。
　　何解？內憂而言，中國正面臨逾兩年來最嚴峻的本土疫情風暴，最高層一錘定音「堅持動態
清零」，繼經濟重鎮上海全域封控後，京畿重地北京同擴大核酸篩查範圍。總理李克強周一
（２５
日）再警告（近期第四度），經濟面臨新的下行壓力進一步加大。外患來說，聯儲下周開啟一次
５０基點的激進加息周期在即，中美１０年期國債收益率持續倒掛，令中國股債資產遭拋售，國
際金融協會（ＩＩＦ）就形容此為「史無前例」。

＊關注中央政治局表態及４月出口＊

　　央媽昨晚宣布下調金融機構外匯存款準備金率１個百分點，但相比去年５月、１２月分別上
調外
匯存款準備金率２個百分點敲打押注單邊升值，今次１個百分點降幅顯然象徵大於實際。繼市場
指標顯示，人民幣正面臨２０２０年５月以來最強的貶值壓力，接下來最值觀察的當屬４月出口
數據，倘有任何急速放緩都恐都將令空頭押注變本加厲，
　　所謂「信心比黃金更寶貴」、「比貶值更可怕的是貶值預期自我實現」，要扭轉預期，力保
二季度經濟增速重返５％以上勢成關鍵。怎麼做？除了政府主導的基建投資，面對３月社會消費

零售陷入負增長（－３﹒５％），居民首季人均可支配收入按年實際增長５﹒１％，遠低於大流
行前２０１９年
首季的６﹒８％，一個選項近期開始漸浮水面，即直接向居民個人派發現金或消費券。
　　預期月底召開的中央政治局會議，將如何研判當前經濟形勢及有何新的組合拳，控疫情、保
物流、擴基建、促消費、穩外貿？拭目以待。

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