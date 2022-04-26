《珠玉之論－陳鳳珠》人行貨幣政策維持穩健

《珠玉之論》人行近期的貨幣政策仍然較為穩健，昨日（２５日）金融機構存款準備金率下

調０﹒２５個百分點政策生效，共釋放長期資金約５３００億元人民幣，而對符合要求的城商行

、農商行的存準率額外調低２５個點子，加大對小微企業及三農的支持。雖然降幅低過市場預期

，但人行表示今年加快向中央財政上繳結存利潤，用於小微企業留抵退稅及向地方政府轉移支付

，截至４月中已上繳６０００億元人民幣，相當於投放基礎貨幣６０００億，配合進一步降準

０﹒２５個百分點，此輪操作已相當於降準０﹒５厘。相信上繳結存利潤可推動資金直達經濟，

效果或會更為顯著。



早前人行宣布降準後，等量平價續做４月到期的中期借貸便利，並維持４月份１年期及５年

期的貸款市場報價利率不變。雖然未見人行減息，但相信透過降準，可通過金融機構傳導促進降

低社會綜合融資成本。而鑑於外圍經濟體正處於加息周期，相信內地會繼續審慎決定貨幣政策的

方向。



另外，人行於４月中曾鼓勵小型銀行將存款利率上限降低１０個點子，市傳部分大型國有限

行亦宣布調低定期存款利率上限，相信有助維持市場的資金穩定，同時可保持內銀的淨息差平穩

。除貨幣政策外，目前市場或期待內地將有更多財政政策落地，以支持內需消費及基建投資等，

因此觀望氣氛仍然濃厚。《安里資產管理有限公司投資組合經理 陳鳳珠》



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