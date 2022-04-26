《ＥＴＦ透視－張子銘》元宇宙產業鏈的投資機遇

《ＥＴＦ透視》作為流動互聯網發展新階段的元宇宙浪潮已經開始在全球範圍內興起。元宇

宙主題涉及芯片、５Ｇ傳輸、人工智能、區塊鏈等多領域硬件及軟件核心技術及其應用，這一領

域的發展將給上述產業鏈帶來蓬勃生機。

從硬件方面來說，元宇宙產業對於交互設備有兩種比較主流的思路，第一種是通過可穿戴設

備採集人體活動信號，同時通過頭顯設備做輸出顯示，完成交互；第二種是腦機接口思路，通過

體內植入或頭部外接的形式， 直接採集腦電波或電信號，再經計算、編譯等步驟，完成人機交

互。

元宇宙產業的硬件製造者主要有兩大陣營，包括Ｍｅｔａ、微軟和蘋果公司在內的大型科技

公司，以及Ｍａｇｉｃ Ｌｅａｐ， ＨＴＣ， Ｒｅａｌｗｅａｒ等的初創公司或小型的科技

企業。

目前，Ｏｃｕｌｕｓ是虛擬現實、增強現實設備中最成功的硬件產品之一。Ｏｃｕｌｕｓ

Ｑｕｅｓｔ ２是該行業的關鍵單元驅動器，在２０２０年第四季該產品推出之前，行業一直在

努力通過各種耳機設計獲得更多動力。

從軟件方面看，元宇宙涉及的核心技術包括人工智能、雲端科技和區塊鏈等。人工智能通過

智能語音、機器學習和視覺處理，使得不同用戶以及用戶與系統之間可以進行進行溝通。

區塊鏈則是元宇宙價值和交易體系的基礎。作為區塊鏈上的一個區塊，ＮＦＴ（非同質化代

幣）的市值在２０２１年達到４１０億美元，顯示元宇宙中活躍的數碼經濟增長潛力非常巨大。

總括而言，我們認為隨著元宇宙產業硬件和軟件的不斷演進和升級，以及消費者對元宇宙主

題越來越廣泛的接受和認可，這一領域具有巨大的增長潛力，將為各種相關產業帶來豐富的投資

機會。

《未來資產董事及ＥＴＦ投資策略師 張子銘》



資料來源：

畢馬威，２０２２年３月。

未來資產研究，２０２２年。

摩根大通，２０２２年。



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