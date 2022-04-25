《股壇解碼－戴名》納指跌勢不止，大家樂（００３４１）今非昔比

《股壇解碼》美國剛公布的新屋動工和營建許可數據不單止高於前期，而且更好於預期，雖

然成屋銷售略遜預期仍然瑕不掩瑜，美國經濟後市仍然看好，美匯指數升穿１０１強勢盡現，但

Ｃａｔｈｉｅ Ｗｏｏｄ的方舟基金（ＡＲＫＫ）創一年低位，跌幅接近６０％，單年初至今已

下跌接近４０％導致過去三周被贖回接近８億美元，相信贖回情況將持續一段時間，由於

Ｃａｔｈｉｅ Ｗｏｏｄ旗下６隻ＡＲＫ基金一向以科技股為主，相信在ＡＲＫ基金贖回潮的影

響下，Ｎａｓｄａｑ的表現短期並不看好，上周道指大幅下跌主要因為聯儲局的鷹派言論，但經

濟基本面繼續向好，投資者可趁低吸納。



＊面對現實＊



台灣新增本土病例創新高，估計月底時間單日病例有機會破萬，當局表明假若感染人數達到

全國總人口１５％至２０％的話，台灣將正式與病毒共存，屆時將有可能全面開放防疫措施。印

度最近因為缺煤而經常出現停電，這樣對已經受疫情嚴重重創的經濟更是雪上加霜，在新興市場

中的三大經濟體（中國、印度和俄羅斯）都分別面對不同的經濟難題，其他的新興國家更乏善可

陳，投資者宜先觀望。



＊兵凶戰危＊



上周公布的國內ＧＤＰ為４﹒８％，較前期和市場預期都出乎意料的好，但社會消費品零售

總額出現負增長，而且遠比市場預期的差，市場關注焦點落在本周公布的財新ＰＭＩ身上，但網

傳ｉＰｈｏｎｅ昆山生產線短期復工無望，另一方面上海疫情屢創新高亦令到６６６間重點企業

復工受阻，支付寶結餘轉銀行功能暫停直接失去市場競爭力，相信大部分用戶將轉用虛擬信用卡

代替支付寶而流失，假若螞蟻金服正式上市的話，相信估值會大打折扣。



＊升勢在望＊



恒指上周受聯儲局鷹派言論和中概股退市影響下全周下跌約７００點，雖然晚間交易時間跌

勢未止，但從新加坡ＩＧ周末交易時段所見，恒指有見底回穩的跡像，加上認沽期權和熊證街貨

陸續增加，提高大市回升誘因，投資者要留意上周五（２２日）即月國指７３００點認購期權出

現近千張成交，相信大市已有超賣現象，好友隨時準備反攻，即月恒指有望在２１５００點以上

結算，上周四（２１日）開始放寬社交距離和晚市堂食後的首個周末外出人流明顯增加，相信服

務和餐飲業在短期內會有明顯改善，但其他行業因為受到高通脹和高失業率所影響將持續低迷。



＊股票簡評＊



大家樂集團（００３４１）主要經營連鎖式快餐業務，快餐廳、機構飲食業務、特式餐廳、

食品製造和分銷業務。旗下品牌包括大家樂和一粥麵（快餐連鎖）、泛亞飲食和活力午餐（機溝

和學童膳食）、意粉屋、利華超級三文治、上海姥姥和米線陣等品牌則走年輕化的休閒路線。如

果參考中期業績會發現一個很特別的情況，集團的營業額，毛利和毛利率都上升，但偏偏純利則

大幅下跌，估計是經營成本增加所致，過去大家樂集團在經濟環境不好的時候都會表現突出，而

且股價相對強勢，但集團的下半年業績相信不會一如既往的表現突出，主要原因是今年政府在１

月時就宣布食肆晚市停止堂食直到上周，飲食業長時間受疫情影響下，眾多集團式餐廳酒樓都推

出晚市外賣優惠，當中甚至低至６折，這些前所未有的應對措施直接攤薄了大家樂集團的營收，

而且集團近年的價格策略是加幅少但次數多，價格在消費者不知不覺中加了相對大的幅度，相比

以前在市場上的價格優勢日漸消失，加上Ｍｏｎｄｒｉａｎ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ

Ｐａｒｔｎｅｒｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ在今年已經兩度大手減持大家樂集團的股份，投資者現階段

不宜追入，合理買入價應該在９元附近。

《資深市場人士 戴名》



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