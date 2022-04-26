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26/04/2022 09:36

【外圍經濟】日本３月失業率跌至２﹒６％，疫情紓緩局部解除限制

　　《經濟通通訊社２６日專訊》日本３月分失業率下跌。該國因Ｏｍｉｃｒｏｎ變種病毒引起
的疫情紓緩，容許政府在該月下半旬解除全國的限制措施，包括延長食肆和酒吧的營業時間。
　　日本總務省２６日公布，日本失業率跌至２﹒６％（低於分析員預期的２﹒７％），經季節
性調整的就業人數從２月增加１８萬人。
　　另一篇報告對勞工市場作出同樣鼓舞的看法，工作取錄通知數目比職位申請人還要多，３月
每１００位應徵者獲得１２２個工作取錄通知，較對一個月的１２１個多。
　　但首季的日本經濟仍然預期會收縮。
　　在能源成本上升對家庭造成衝擊之時，日本首相岸田文雄準備在當地時間今晚６時記者會召
開時，公布更多支援家庭的措施。
　　據《日本經濟新聞》報道，日本政府計劃耗資６﹒２萬億日圓協助打擊物價上升的趨勢。財
務　大臣鈴木俊一已多次表明，任何新的開支都將由現存的儲備支付。
　　由於投入成本以４０多年來最大的幅度上升，在日本的企業亦開始調高物價以回應全球商品
價格的升勢。
　　日、美兩國的貨幣政策繼續偏離，日圓兌美元匯價徘徊在約２０年來的低位，令投入成本有
可能繼續受壓。（ａｌ）

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