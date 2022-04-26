【外圍經濟】日本３月失業率跌至２﹒６％，疫情紓緩局部解除限制

《經濟通通訊社２６日專訊》日本３月分失業率下跌。該國因Ｏｍｉｃｒｏｎ變種病毒引起

的疫情紓緩，容許政府在該月下半旬解除全國的限制措施，包括延長食肆和酒吧的營業時間。

日本總務省２６日公布，日本失業率跌至２﹒６％（低於分析員預期的２﹒７％），經季節

性調整的就業人數從２月增加１８萬人。

另一篇報告對勞工市場作出同樣鼓舞的看法，工作取錄通知數目比職位申請人還要多，３月

每１００位應徵者獲得１２２個工作取錄通知，較對一個月的１２１個多。

但首季的日本經濟仍然預期會收縮。

在能源成本上升對家庭造成衝擊之時，日本首相岸田文雄準備在當地時間今晚６時記者會召

開時，公布更多支援家庭的措施。

據《日本經濟新聞》報道，日本政府計劃耗資６﹒２萬億日圓協助打擊物價上升的趨勢。財

務 大臣鈴木俊一已多次表明，任何新的開支都將由現存的儲備支付。

由於投入成本以４０多年來最大的幅度上升，在日本的企業亦開始調高物價以回應全球商品

價格的升勢。

日、美兩國的貨幣政策繼續偏離，日圓兌美元匯價徘徊在約２０年來的低位，令投入成本有

可能繼續受壓。（ａｌ）

