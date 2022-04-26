【外圍經濟】彭博經濟料Ｇ７央行資產在今年底收縮４１００億美元

《經濟通通訊社２６日專訊》《彭博經濟》預測，七國集團（Ｇ７）資產負債表規模在今年

其餘時間將會收縮約４１００億美元，但即使是循序漸進，減少買債總比增加買債難。

Ｇ７去年的資產負債表規模增加了約２﹒８萬億美元，令疫情下的買債總額增至超過８萬億

美元。在２０２２年首季再於資產負債表規模增加３４００億美元，較去年同期減少約五成。

美國聯儲局已在３月的聯邦公開市場委員會會議上加息２５個基點。《彭博經濟》預期當局

在今年餘下的每次會議都會加息，其中在５月可能加息半厘。而聯儲局亦準備好令資產負債表回

復正常，並可能在５月的會議上有所宣布。

聯儲局在２０１７年展開最後階段的量化緊縮，但隨著目前的通脹升幅比當時大，當局準備

將加息幅度上調至當時的約一倍。３月的聯邦公開市場委員會會議紀錄概述了以被動削減資產的

方式來逐漸正常化的一般情況，即把每月的減幅維持在最多９５０億美元。以這個速度來看，聯

儲局資產負債表規模相對於國內生產總值的比率，應會在２０２５年接近疫情前的水平。



＊英倫銀行料第四季減持債券＊



英倫銀行（ＢＯＥ）在其過去３次會議都加息，指標利率已升至０﹒７５厘。《彭博經濟》

認為，ＢＯＥ或在５月加息２５個基點後暫停加息，因為央行會考慮通脹升溫或導致衰退，而

ＢＯＥ在２月決定不再將回籠資金再投資英國政府債券後，央行資產負債表規模已開始收縮。

ＢＯＥ已表明會在利率達到１厘之時考慮積極賣債。《彭博經濟》認為這個程序有可能在第四季

開始，每月最多斥資５０億英鎊。

俄羅斯入侵烏克蘭觸發的能源成本大升，已令歐洲央行（ＥＣＢ）受制於飆升的通脹和趨弱

的經濟之間。ＥＣＢ行長拉加德在４月的會議過後證實，ＥＣＢ準備在第三季結束抗疫購債措施

，但未透露確實時間，但她的訊息意味著今年某個時間會加息。《彭博經濟》預測，歐元區

ＧＤＰ最遲在第三季較俄羅斯侵略烏克蘭前的基線下跌２％，失業率亦會上升。



＊加國利率明年料達２﹒５厘＊



《彭博經濟》預期ＥＣＢ會謹慎行事，在１２月才加息。ＥＣＢ近月顯得深感不安，因為通

脹上升及其對通脹預期構成風險。如果經濟表現持續好於《彭博經濟》的預期，ＥＣＢ有可能在

９月份加息。

不過，日本央行（ＢＯＪ）則起碼到２０２３年底都會將其１０年期國債孳息率維持在接近

負０﹒２５厘至０﹒２５厘。ＢＯＪ正加快買債，因為長債息率觸及其孳息率曲線目標上限。

ＢＯＪ已多次指出，除對１０年期國債不設購買上限之外，亦會增加常規債券購買額度。

加拿大央行（ＢＯＣ）在４月的會議上加息半厘之外，可能會作出更多緊縮。《彭博經濟》

預期ＢＯＣ今年會再加息１００個基點，甚至可能更多，而且到了２０２３年可能會加到２﹒５

厘。資產負債表規模的被動縮減將在４月尾開始，ＢＯＣ未來兩年手持的政府債券將較目前的

４２００億加元減少四成。（ａｌ）

