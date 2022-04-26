【北水炒Ｄ乜】淨流入９﹒３億人幣，買美團沽中海油

《經濟通通訊社２６日專訊》昨日（２５日）恒指低開３５３點，報２０２８４點。最高跌
３５３點報２０２８４點，最低跌８５４點報１９７８４點。恒指收報１９８６９點，跌７６９
點或３﹒７３％。
按額度計算，北水全日淨流入９﹒３億元人民幣，減少７６﹒９％。北水淨買入最多的個股
依次是美團（０３６９０）、安踏體育（０２０２０）、李寧（０２３３１）；淨賣出最多的依
次是中國海洋石油（００８８３）、建設銀行（００９３９）、騰訊控股（００７００）。
主板成交１３４８﹒４３億元增加２４﹒１％。其中港股通成交２８６﹒２億元，佔總成交
２１﹒２％。
＊企業平台北京備貨量倍增＊
據內媒報道，盒馬、京東七鮮、美團買菜、物美等企業平台目前北京整體備貨量已加大到平
時的２－３倍，力保北京市民生活物資供應穩定。
其中，盒馬增調２００多噸物資已經到京，今早補貨；京東七鮮北京部分門店訂單量激增，
已啟動疫情響應機制，價格穩定。美團買菜表示，第一時間加大了肉禽蛋奶以及新鮮果蔬等市民
採購量比較大的商品，確保相關商品的庫存充足，價格穩定。
美團跌１﹒９８％報１３８﹒６元，北水淨買入６﹒３億元；安踏體育跌８﹒２６％報８５
元，北水淨買入３﹒３億元；李寧跌７﹒２６％報５７﹒５元，北水淨買入２﹒１億元。
中國海洋石油跌７﹒２７％報１０﹒２元，北水淨賣出６﹒１億元；建設銀行跌２﹒４６％
報５﹒５５元，北水淨賣出３﹒１億元；騰訊控股跌３﹒８８％報３２７﹒４元，北水淨賣出
２﹒４億元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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美團 （０３６９０） ６﹒２９
安踏體育 （０２０２０） ３﹒２５
李寧 （０２３３１） ２﹒１１
招商銀行 （０３９６８） １﹒８６
快手 （０１０２４） １﹒１２
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淨賣出最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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中國海洋石油 （００８８３） －６﹒０８
建設銀行 （００９３９） －３﹒０６
騰訊控股 （００７００） －２﹒３７
中國移動 （００９４１） －２﹒２３
中國電信 （００７２８） －２﹒０４
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