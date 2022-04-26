【北水炒Ｄ乜】淨流入９﹒３億人幣，買美團沽中海油

《經濟通通訊社２６日專訊》昨日（２５日）恒指低開３５３點，報２０２８４點。最高跌

３５３點報２０２８４點，最低跌８５４點報１９７８４點。恒指收報１９８６９點，跌７６９

點或３﹒７３％。

按額度計算，北水全日淨流入９﹒３億元人民幣，減少７６﹒９％。北水淨買入最多的個股

依次是美團（０３６９０）、安踏體育（０２０２０）、李寧（０２３３１）；淨賣出最多的依

次是中國海洋石油（００８８３）、建設銀行（００９３９）、騰訊控股（００７００）。

主板成交１３４８﹒４３億元增加２４﹒１％。其中港股通成交２８６﹒２億元，佔總成交

２１﹒２％。



＊企業平台北京備貨量倍增＊



據內媒報道，盒馬、京東七鮮、美團買菜、物美等企業平台目前北京整體備貨量已加大到平

時的２－３倍，力保北京市民生活物資供應穩定。

其中，盒馬增調２００多噸物資已經到京，今早補貨；京東七鮮北京部分門店訂單量激增，

已啟動疫情響應機制，價格穩定。美團買菜表示，第一時間加大了肉禽蛋奶以及新鮮果蔬等市民

採購量比較大的商品，確保相關商品的庫存充足，價格穩定。

美團跌１﹒９８％報１３８﹒６元，北水淨買入６﹒３億元；安踏體育跌８﹒２６％報８５

元，北水淨買入３﹒３億元；李寧跌７﹒２６％報５７﹒５元，北水淨買入２﹒１億元。

中國海洋石油跌７﹒２７％報１０﹒２元，北水淨賣出６﹒１億元；建設銀行跌２﹒４６％

報５﹒５５元，北水淨賣出３﹒１億元；騰訊控股跌３﹒８８％報３２７﹒４元，北水淨賣出

２﹒４億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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美團 （０３６９０） ６﹒２９

安踏體育 （０２０２０） ３﹒２５

李寧 （０２３３１） ２﹒１１

招商銀行 （０３９６８） １﹒８６

快手 （０１０２４） １﹒１２

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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中國海洋石油 （００８８３） －６﹒０８

建設銀行 （００９３９） －３﹒０６

騰訊控股 （００７００） －２﹒３７

中國移動 （００９４１） －２﹒２３

中國電信 （００７２８） －２﹒０４

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