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26/04/2022 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流入９﹒３億人幣，買美團沽中海油

　　《經濟通通訊社２６日專訊》昨日（２５日）恒指低開３５３點，報２０２８４點。最高跌
３５３點報２０２８４點，最低跌８５４點報１９７８４點。恒指收報１９８６９點，跌７６９
點或３﹒７３％。
　　按額度計算，北水全日淨流入９﹒３億元人民幣，減少７６﹒９％。北水淨買入最多的個股
依次是美團（０３６９０）、安踏體育（０２０２０）、李寧（０２３３１）；淨賣出最多的依
次是中國海洋石油（００８８３）、建設銀行（００９３９）、騰訊控股（００７００）。
　　主板成交１３４８﹒４３億元增加２４﹒１％。其中港股通成交２８６﹒２億元，佔總成交
２１﹒２％。

＊企業平台北京備貨量倍增＊

　　據內媒報道，盒馬、京東七鮮、美團買菜、物美等企業平台目前北京整體備貨量已加大到平
時的２－３倍，力保北京市民生活物資供應穩定。
　　其中，盒馬增調２００多噸物資已經到京，今早補貨；京東七鮮北京部分門店訂單量激增，
已啟動疫情響應機制，價格穩定。美團買菜表示，第一時間加大了肉禽蛋奶以及新鮮果蔬等市民
採購量比較大的商品，確保相關商品的庫存充足，價格穩定。
　　美團跌１﹒９８％報１３８﹒６元，北水淨買入６﹒３億元；安踏體育跌８﹒２６％報８５
元，北水淨買入３﹒３億元；李寧跌７﹒２６％報５７﹒５元，北水淨買入２﹒１億元。
　　中國海洋石油跌７﹒２７％報１０﹒２元，北水淨賣出６﹒１億元；建設銀行跌２﹒４６％
報５﹒５５元，北水淨賣出３﹒１億元；騰訊控股跌３﹒８８％報３２７﹒４元，北水淨賣出
２﹒４億元。

　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團　　　（０３６９０）　　　　　　６﹒２９
　　安踏體育　（０２０２０）　　　　　　３﹒２５
　　李寧　　　（０２３３１）　　　　　　２﹒１１
　　招商銀行　（０３９６８）　　　　　　１﹒８６
　　快手　　　（０１０２４）　　　　　　１﹒１２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　－６﹒０８
　　建設銀行　　　（００９３９）　　　　　－３﹒０６
　　騰訊控股　　　（００７００）　　　　　－２﹒３７
　　中國移動　　　（００９４１）　　　　　－２﹒２３
　　中國電信　　　（００７２８）　　　　　－２﹒０４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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