  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

26/04/2022 19:28

《日入而息》匯控首季稅前盈利跌２８％勝預期，屯門限呎地流標

　　　　　　　　　　　　　　　　　　《今天重點》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
匯控（００００５）首季列帳基準稅前利潤跌２８％，今年不派季息；首季亞洲區列帳基準稅前
利潤跌２５％，香港跌４６％；首季列帳基準收入跌４％，預期信貸損失提撥６億美元；匯控指
俄羅斯境內外風險承擔１７億美元；對收入前景感樂觀，料今年收入錄中單位數增長；有望實現
今年成本節約及風險加權資產削減目標；若普通股權一級比率低於目標，或礙進一步回購；匯控
料香港業務盈利錄強勁復甦，明年派息能力將提升；匯控表示未有考慮分拆亞洲業務，無意將人
員遷離香港　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
恒生（０００１１）第一次中期息按年減３６％至０﹒７元　　　　　　　　　　　　　　　　
地政總署：屯門大欖住宅地流標　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
林鄭稱無意再放寬外防輸入，９間隔離酒店改檢疫酒店；５月放寬第二階段社距，長幼疫苗接種
率不理想　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
本港新增３４７宗確診，核酸檢測陽性２０５宗；再多７人離世，第五波累計９０６１宗死亡個
案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　《即日市況》　
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　恒指全日高收６５點報１９９３４，科指高收１０９點報３９１５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　　《深滬股市》　
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬指收跌１﹒４％失二千九，維穩失效兩日挫６﹒５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　《美元匯價》　
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元料仍較大機會要下試１﹒０６４０　　　　　　　　　　　　
　　歐元最新報１﹒０６８２╱８６，日圓最新報１２７﹒８４╱８７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　《公司業績》　
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　恒生（０００１１）第一次中期息按年減３６％至０﹒７元　　　　
　　中滙集團（００３８２）中期純利增５２％，派息８﹒４港仙　　　
　　泡泡瑪特（０９９９２）首季整體收益按年增長６５％至７０％　　
　　中海外（００６８８）首季經營溢利增１５﹒８％，收入升５﹒７％
　　中信股份（００２６７）上海上市中信重工機械首季純利升２４％　
　　佐力小貸（０６８６６）首季純利２９０９萬元人民幣，同比跌８％
　　招金礦業（０１８１８）首季賺８４２８萬元人民幣，升近３倍　　
　　浙商銀行（０２０１６）首季純利５１億元人民幣，同比升１２％　
　　山水水泥（００６９１）首季虧損擴至３﹒６億元人民幣　　　　　
　　中聯重科（０１１５７）首季少賺６２％至９﹒１億元人民幣　　　
　　灣區發展（００７３７）首季淨溢利跌３３％至１﹒０７億元人民幣
　　中石化油服（０１０３３）首季純利按年跌５８﹒８％　　　　　　
　　萬洲國際（００２８８）首季生物公允價值調整前純利升３５％　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　保誠（０２３７８）與Ｎｅｒｖｏｔｅｃ建立獨家合作夥伴關係　　　　　　
　　香港電訊（０６８２３）旗下ＤｒＧｏ推出中醫遙距醫療服務　　　　　　　
　　騰訊（００７００）投資疫苗及新型治療研發商圓因生物　　　　　　　　　
　　中國北大荒（０００３９）遭清盤呈請，或集資還債　　　　　　　　　　　
　　重慶農商行（０３６１８）董事長劉建忠辭職，行長謝文輝接任　　　　　　
　　亞洲聯網科技（００６７９）２６４９萬元購中移動（００９４１）５０萬股
　　中國城市基礎設施（０２３４９）逾８億元售深圳物業料賺６１０萬元　　　
　　歐舒丹（００９７３）全年銷售額按年增１６﹒７％至１８﹒１億歐元　　　
　　丁磊退出網易（０９９９９）傳媒法定代表人，由ＣＥＯ李黎接任　　　　　
　　中國罕王（０３７８８）計劃今年產量增長３０％，將關注其他併購機會　　
　　雲頂香港（００６７８）全體董事辭職後不符合上市規則，正物色合適人選　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中興通訊（００７６３）最高４億元人民幣購基金，投資ＩＣＴ　　　　
　　中交建（０１８００）置換資產分拆業務滬上市，訂意向　　　　　　　
　　蘭州莊園（０１５３３）溢價１２％回購Ｈ股兼退港上市，今早復牌　　
　　大唐發電（００９９１）首季上網電量同比降２％　　　　　　　　　　
　　華能國電（００９０２）發第三期中期票據，籌１５億元人民幣　　　　
　　中國鐵建（０１１８６）發首期公司債，籌３０億元人民幣　　　　　　
　　京東方精電（００７１０）委任高文寶為主席，蘇寧為行政總裁　　　　
　　信達國際（００１１１）購買３００萬美元債券　　　　　　　　　　　
　　灣區發展（００７３７）月廣深高速公路路費收入按年跌４１％　　　　
　　拉夏貝爾（０６１１６）涉金融借款合同糾紛，執行８３１９萬元人民幣
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　《神州民企》　
　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　國美系或存財務問題，惠而浦終止合作　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　首控集團（０１２６９）終止建議更新現有一般授權　　　　　　　　　　　　　　
　　奈雪的茶（０２１５０）擬計劃投資１０億押注瓶裝茶，負責人回應目前不方便透露
　　比亞迪（０１２１１）成立汽車銷售公司，註冊資本５０００萬元人民幣　　　　　
　　中滙集團（００３８２）維持２０２２財年收入目標１６﹒５億元人民幣　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
榮耀考慮今年在國內上市，籌資４５０億美元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
財政部表示協調解決創新試點紅籌企業回Ａ有關會計問題　　　　　　　　　　　　　　　　　
英媒表示跨國投行仍將上海視主要投資目的地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
銀保監明確保險資金存款銀行資質：無重大違法違規　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
交通運輸部表示全面排查風險隱患，確保行業安全穩定　　　　　　　　　　　　　　　　　　
廣州一季度ＧＤＰ增４％低於全國增速，進出口微增１％　　　　　　　　　　　　　　　　　
市監總局關注「知網」涉嫌壟斷：正依法開展相關工作　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中電聯表示首季全社會用電量同比增５％，煤電佔逾六成　　　　　　　　　　　　　　　　　
人行表示盡快完成平台整改，加大穩健幣策對經濟支持；人行百億逆回購利率持平，首降外匯存
準率穩人幣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
市監總局展開反不正當競爭專項執法行動　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
李克強稱高度重視國內外形勢超預期變化對經濟影響　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
芯片巨頭安森美上海全球配送中心復工申請已獲批　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
天津首輪土地拍賣寒意仍存，成交金額較去年降九成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
杭州首輪土地拍賣收官，三房企獲２３宗佔總面積四成　　　　　　　　　　　　　　　　　　
國開行一季度發放２１１億人幣貸款支持物流流通體系　　　　　　　　　　　　　　　　　　
年內近兩千私募產品清盤，近三百間私募主動註銷離場　　　　　　　　　　　　　　　　　　
兩協會表示演職人員不當言行致作品受損可被追責索賠　　　　　　　　　　　　　　　　　　
貝恩表示今年中國私募股權投資交易活動可能放緩　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
首季國有企業利潤總額同比增７％，負債率升０﹒１％　　　　　　　　　　　　　　　　　　
澳洲防長表示因應中國軍事威脅，澳洲唯有備戰反制　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
上海市證券期貨基金同業公會發聲：堅定維護市場穩定　　　　　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　《寶島快訊》　
　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　台股收升０﹒１％，報１６６４４點
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　外國記者會宣布停辦人權新聞獎，林鄭稱屬個別事件　　　　　　　　　　　　　　　
　　何珮玲稱補就業計劃設受限名單，受惠僱員減３０萬人　　　　　　　　　　　　　　
　　李卓人、何俊仁及鄒幸彤涉違國安法再提訊，案件押後　　　　　　　　　　　　　　
　　生產力局表示首季中小企綜合營商指數按季跌１２﹒４至３５﹒７　　　　　　　　　
　　發展局表示鰂魚涌海裕街臨海地段原址換地程序未完成　　　　　　　　　　　　　　
　　金管局推出「合規科技資訊平台」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　地政總署表示屯門大欖住宅地流標　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　深股通額度全日用３１﹒３億元；滬股通額度全日用７億元，外資淨流入１５﹒４億元
　　４１歲男子涉因商業糾紛於社交平台披露他人資料被捕　　　　　　　　　　　　　　
　　世邦魏理仕報告指去年亞太區酒店投資成交額增４６％　　　　　　　　　　　　　　
　　保險投訴局去年接獲５１２宗投訴個案，７６位投訴人獲賠償　　　　　　　　　　　
　　報道指股票「南向通」人民幣計價料下半年獲批　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　花旗表示本港千萬富翁減一成半至４３﹒４萬，資產中位數１５７０萬　　　　　　　
　　富達倡投資者保留彈藥，靜待時機買入中國股票　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　《匯控季績》　
　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
匯控（００００５）俄羅斯境內外風險承擔１７億美元；對收入前景感樂觀，料今年收入錄中單
位數增長；有望實現今年成本節約及風險加權資產削減目標；若普通股權一級比率低於目標，或
礙進一步回購　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
匯控首季列帳基準稅前利潤跌２８％，今年不派季息　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
首季亞洲區列帳基準稅前利潤跌２５％，香港跌４６％　　　　　　　　　　　　　　　　　　
首季列帳基準收入跌４％，預期信貸損失提撥６億美元　　　　　　　　　　　　　　　　　　
匯控料香港業務盈利錄強勁復甦，明年派息能力將提升　　　　　　　　　　　　　　　　　　
匯控表示未有考慮分拆亞洲業務，無意將人員遷離香港　　　　　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　《特首選舉》　
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　多個團體向李家超競選辦提交政綱建議書，促中港融合
　　消息指李家超下周辦「答問大會」與選委交流　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　《新冠肺炎》　
　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
本港新增３４７宗確診，核酸檢測陽性２０５宗　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
再多７人離世，第五波累計９０６１宗死亡個案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
林鄭稱無意再放寬外防輸入，９間隔離酒店改檢疫酒店；５月放寬第二階段社距，長幼疫苗接種
率不理想　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
內地新增本土及無症狀近１﹒８萬宗，北京１１區核酸　　　　　　　　　　　　　　　　　　
台灣增６２９５宗確診，蔡英文下午視察疫情指揮中心　　　　　　　　　　　　　　　　　　
徐德義否認政府接收市民寵物後會隨便人道毀滅　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
國藥科興新疫苗獲內地臨床批件，惟獲批使用仍需時　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
標普表示上海擁強勁財政表現提供緩衝，可抵禦封控影響　　　　　　　　　　　　　　　　　
鷹君集團向１０００個基層學童及家庭捐贈復課防疫包　　　　　　　　　　　　　　　　　　
疫苗到戶接種服務今日展開，約７９００人已登記　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｚｚ）

【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事26/04/2022
《神州經脈》外匯存準率調降人幣反彈　北京篩查擴圍滬指失二千九
財經熱話26/04/2022
匯控盈利倒退兼不派季息不回購　股價曾插逾半成
專訪26/04/2022
【雷鼎鳴專訪】新特首須果斷解決社會矛盾　研港元制度B計劃（有片）
中國故事26/04/2022
《京城近觀》朝陽群眾 手中有糧心不慌
財經熱話26/04/2022
【反彈或轉勢】林嘉麒：若博科技股反彈　首選非騰訊！（有片）
財經熱話26/04/2022
【未跌完？】一個原因令黃金股季績理想仍要跌　專家籲不宜沾手！
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【全民票選】etnet最受歡迎專欄及節目 贏取豐富獎賞 | 填埋問卷加賞咖啡禮券

【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 3：疫下解鎖咩技能？

【etnet Apps 用戶意見調查】填妥問卷賞豐富獎賞

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金