《日入而息》匯控首季稅前盈利跌２８％勝預期，屯門限呎地流標

《今天重點》

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匯控（００００５）首季列帳基準稅前利潤跌２８％，今年不派季息；首季亞洲區列帳基準稅前

利潤跌２５％，香港跌４６％；首季列帳基準收入跌４％，預期信貸損失提撥６億美元；匯控指

俄羅斯境內外風險承擔１７億美元；對收入前景感樂觀，料今年收入錄中單位數增長；有望實現

今年成本節約及風險加權資產削減目標；若普通股權一級比率低於目標，或礙進一步回購；匯控

料香港業務盈利錄強勁復甦，明年派息能力將提升；匯控表示未有考慮分拆亞洲業務，無意將人

員遷離香港

恒生（０００１１）第一次中期息按年減３６％至０﹒７元

地政總署：屯門大欖住宅地流標

林鄭稱無意再放寬外防輸入，９間隔離酒店改檢疫酒店；５月放寬第二階段社距，長幼疫苗接種

率不理想

本港新增３４７宗確診，核酸檢測陽性２０５宗；再多７人離世，第五波累計９０６１宗死亡個

案

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《即日市況》

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恒指全日高收６５點報１９９３４，科指高收１０９點報３９１５

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《深滬股市》

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滬指收跌１﹒４％失二千九，維穩失效兩日挫６﹒５％

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《美元匯價》

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歐元料仍較大機會要下試１﹒０６４０

歐元最新報１﹒０６８２╱８６，日圓最新報１２７﹒８４╱８７

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《公司業績》

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恒生（０００１１）第一次中期息按年減３６％至０﹒７元

中滙集團（００３８２）中期純利增５２％，派息８﹒４港仙

泡泡瑪特（０９９９２）首季整體收益按年增長６５％至７０％

中海外（００６８８）首季經營溢利增１５﹒８％，收入升５﹒７％

中信股份（００２６７）上海上市中信重工機械首季純利升２４％

佐力小貸（０６８６６）首季純利２９０９萬元人民幣，同比跌８％

招金礦業（０１８１８）首季賺８４２８萬元人民幣，升近３倍

浙商銀行（０２０１６）首季純利５１億元人民幣，同比升１２％

山水水泥（００６９１）首季虧損擴至３﹒６億元人民幣

中聯重科（０１１５７）首季少賺６２％至９﹒１億元人民幣

灣區發展（００７３７）首季淨溢利跌３３％至１﹒０７億元人民幣

中石化油服（０１０３３）首季純利按年跌５８﹒８％

萬洲國際（００２８８）首季生物公允價值調整前純利升３５％

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《公司資訊》

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保誠（０２３７８）與Ｎｅｒｖｏｔｅｃ建立獨家合作夥伴關係

香港電訊（０６８２３）旗下ＤｒＧｏ推出中醫遙距醫療服務

騰訊（００７００）投資疫苗及新型治療研發商圓因生物

中國北大荒（０００３９）遭清盤呈請，或集資還債

重慶農商行（０３６１８）董事長劉建忠辭職，行長謝文輝接任

亞洲聯網科技（００６７９）２６４９萬元購中移動（００９４１）５０萬股

中國城市基礎設施（０２３４９）逾８億元售深圳物業料賺６１０萬元

歐舒丹（００９７３）全年銷售額按年增１６﹒７％至１８﹒１億歐元

丁磊退出網易（０９９９９）傳媒法定代表人，由ＣＥＯ李黎接任

中國罕王（０３７８８）計劃今年產量增長３０％，將關注其他併購機會

雲頂香港（００６７８）全體董事辭職後不符合上市規則，正物色合適人選

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《國企紅籌》

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中興通訊（００７６３）最高４億元人民幣購基金，投資ＩＣＴ

中交建（０１８００）置換資產分拆業務滬上市，訂意向

蘭州莊園（０１５３３）溢價１２％回購Ｈ股兼退港上市，今早復牌

大唐發電（００９９１）首季上網電量同比降２％

華能國電（００９０２）發第三期中期票據，籌１５億元人民幣

中國鐵建（０１１８６）發首期公司債，籌３０億元人民幣

京東方精電（００７１０）委任高文寶為主席，蘇寧為行政總裁

信達國際（００１１１）購買３００萬美元債券

灣區發展（００７３７）月廣深高速公路路費收入按年跌４１％

拉夏貝爾（０６１１６）涉金融借款合同糾紛，執行８３１９萬元人民幣

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《神州民企》

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國美系或存財務問題，惠而浦終止合作

首控集團（０１２６９）終止建議更新現有一般授權

奈雪的茶（０２１５０）擬計劃投資１０億押注瓶裝茶，負責人回應目前不方便透露

比亞迪（０１２１１）成立汽車銷售公司，註冊資本５０００萬元人民幣

中滙集團（００３８２）維持２０２２財年收入目標１６﹒５億元人民幣

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《中國要聞》

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榮耀考慮今年在國內上市，籌資４５０億美元

財政部表示協調解決創新試點紅籌企業回Ａ有關會計問題

英媒表示跨國投行仍將上海視主要投資目的地

銀保監明確保險資金存款銀行資質：無重大違法違規

交通運輸部表示全面排查風險隱患，確保行業安全穩定

廣州一季度ＧＤＰ增４％低於全國增速，進出口微增１％

市監總局關注「知網」涉嫌壟斷：正依法開展相關工作

中電聯表示首季全社會用電量同比增５％，煤電佔逾六成

人行表示盡快完成平台整改，加大穩健幣策對經濟支持；人行百億逆回購利率持平，首降外匯存

準率穩人幣

市監總局展開反不正當競爭專項執法行動

李克強稱高度重視國內外形勢超預期變化對經濟影響

芯片巨頭安森美上海全球配送中心復工申請已獲批

天津首輪土地拍賣寒意仍存，成交金額較去年降九成

杭州首輪土地拍賣收官，三房企獲２３宗佔總面積四成

國開行一季度發放２１１億人幣貸款支持物流流通體系

年內近兩千私募產品清盤，近三百間私募主動註銷離場

兩協會表示演職人員不當言行致作品受損可被追責索賠

貝恩表示今年中國私募股權投資交易活動可能放緩

首季國有企業利潤總額同比增７％，負債率升０﹒１％

澳洲防長表示因應中國軍事威脅，澳洲唯有備戰反制

上海市證券期貨基金同業公會發聲：堅定維護市場穩定

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《寶島快訊》

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台股收升０﹒１％，報１６６４４點

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《其他消息》

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外國記者會宣布停辦人權新聞獎，林鄭稱屬個別事件

何珮玲稱補就業計劃設受限名單，受惠僱員減３０萬人

李卓人、何俊仁及鄒幸彤涉違國安法再提訊，案件押後

生產力局表示首季中小企綜合營商指數按季跌１２﹒４至３５﹒７

發展局表示鰂魚涌海裕街臨海地段原址換地程序未完成

金管局推出「合規科技資訊平台」

地政總署表示屯門大欖住宅地流標

深股通額度全日用３１﹒３億元；滬股通額度全日用７億元，外資淨流入１５﹒４億元

４１歲男子涉因商業糾紛於社交平台披露他人資料被捕

世邦魏理仕報告指去年亞太區酒店投資成交額增４６％

保險投訴局去年接獲５１２宗投訴個案，７６位投訴人獲賠償

報道指股票「南向通」人民幣計價料下半年獲批

花旗表示本港千萬富翁減一成半至４３﹒４萬，資產中位數１５７０萬

富達倡投資者保留彈藥，靜待時機買入中國股票

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《匯控季績》

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匯控（００００５）俄羅斯境內外風險承擔１７億美元；對收入前景感樂觀，料今年收入錄中單

位數增長；有望實現今年成本節約及風險加權資產削減目標；若普通股權一級比率低於目標，或

礙進一步回購

匯控首季列帳基準稅前利潤跌２８％，今年不派季息

首季亞洲區列帳基準稅前利潤跌２５％，香港跌４６％

首季列帳基準收入跌４％，預期信貸損失提撥６億美元

匯控料香港業務盈利錄強勁復甦，明年派息能力將提升

匯控表示未有考慮分拆亞洲業務，無意將人員遷離香港

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《特首選舉》

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多個團體向李家超競選辦提交政綱建議書，促中港融合

消息指李家超下周辦「答問大會」與選委交流

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《新冠肺炎》

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本港新增３４７宗確診，核酸檢測陽性２０５宗

再多７人離世，第五波累計９０６１宗死亡個案

林鄭稱無意再放寬外防輸入，９間隔離酒店改檢疫酒店；５月放寬第二階段社距，長幼疫苗接種

率不理想

內地新增本土及無症狀近１﹒８萬宗，北京１１區核酸

台灣增６２９５宗確診，蔡英文下午視察疫情指揮中心

徐德義否認政府接收市民寵物後會隨便人道毀滅

國藥科興新疫苗獲內地臨床批件，惟獲批使用仍需時

標普表示上海擁強勁財政表現提供緩衝，可抵禦封控影響

鷹君集團向１０００個基層學童及家庭捐贈復課防疫包

疫苗到戶接種服務今日展開，約７９００人已登記

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