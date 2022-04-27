【匯控績後】花旗：匯控首季資本表現遜預期，予目標６５﹒８元

《經濟通通訊社２７日專訊》花旗發表研報指，匯控（００００５）第一季經調整除稅前利

潤４７﹒０６億元（美元．下同），按年跌２５﹒１％，較市場預期高約５％；收入則較預期低

約２％，營業費用高３％，以致撥備前利潤符預期。普通股權一級資本比率（ＣＥＴ１）按季跌

９０基點至１４﹒１％，較預估低約５０基點。花旗原預期，匯控將於今年實施額外２０億元的

回購，但集團表明在今年餘下時間並無回購計劃。報該行予匯控「買入」評級，目標價６５﹒８

港元。

報告指，匯控首季淨息差按季增加７基點至１﹒２６％，較市場及花旗預期高約４基點，主

要由於更高的資產回報率，同時被更高的融資成本所抵銷；淨利息收入７０億美元，按季升３％

，按年升７％，也優於預期。按地區來看，亞太地區的淨息差上升幅度相對溫和，按季升４基點

至１﹒３９％，英國淨息差則按季勁升１５基點。

報告又指，匯控首季非利息收益按年跌１０％，差過該行預期約２％；預期信貸損失為

６﹒４２億元，較預期少約３１％，當中包括俄羅斯相關的減值撥備２﹒５億元及內地房地產相

關的１﹒６億元。（ａｃ）



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