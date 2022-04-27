【大行報告】匯控派息及回購乏驚喜股價續弱，一文看清大行觀點！

《經濟通通訊社２７日專訊》匯控（００００５）昨日公布今年首季業績，列帳基準稅前利

潤按年跌２８％至４１﹒６６億美元，勝市場預期，惟決定今年內不派季息，又指今年或無法進

一步回購股份，令市場失望，匯控績後股價疲弱，暫跌逾３％。大行普遍認為匯控季績符預期，

但對普通股權一級資本比率（ＣＥＴ１）急降和今年不再回購感失望，高盛及花旗仍籲買入，高

盛最牛看６８元，而大摩則予予「大市同步」評級，目標價僅看５９元。



表列大行對匯控（００００５）首季業績看法：

大行 評級 目標價（元） 分析重點

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

高盛 買入 ６８ 首季表現符預期，列帳基準基礎稅前利潤、營業利潤均勝

預期，惟普通股權一級資本比率（ＣＥＴ１）表現遜預期

花旗 買入 ６５﹒８ 首季ＣＥＴ１表現、非利息收益遜預期，但信貸損失較預

期少；亞太地區的淨息差升幅較英國相對溫和

摩根大通 增持 ６５ 季績喜憂參半，淨息差勝預期，但對ＣＥＴ１急降和今年

不再回購感失望，偏好本地銀行多於匯控、渣打

摩根士丹利 大市同步 ５９ 首季表現勝預期，歸功於淨利息收入及成本表現不俗，分

別上調今年及明年的每股盈利預測４﹒８％及１﹒２％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ａｃ）





＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致

損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

