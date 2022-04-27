《盤後部署》匯控績後續拖恒指，大市沽壓解除料明日收復失地

《經濟通通訊社２７日專訊》隔晚美股受俄羅斯恐嚇發動核戰嚇壞，道指狂跌超過８００點

，納指跌超過５００點。港股今日繼續受銀行股拖累，匯控（００００５）宣布今年內都不會派

季息，今早低開近５％，同系恒生（０００１１）首季派息按年減少３６％，股價同樣受壓，全

日曾跌近５％。

隔晚美國中概科技股跑贏納指跌幅，今日科技股反覆造好，美團（０３６９０）上午曾升超

過７％，一度帶領恒指倒升，午後科技股及恒指表現反覆，明日公布業績的中海油

（００８８３）一度炒高近８％，惟重磅美團最終收窄至僅升近２％，恒指全日收報１９９４６

，升１１點或升０﹒０６％，主板成交１２５１﹒４６億元。國指收報６７８６，升３８點或升

０﹒５７％。科指收報３９８１，升６５點或升１﹒６８％。

Ａ股市場跌後彈力強勁，上證綜合指數大升７１點或２﹒４９％，報２９５８，成交

４２２９﹒２８億元人民幣。深證成份指數怒升４４６點或４﹒３７％，報１０６５２，成交

４９４７﹒６０億元人民幣。



＊大市沽壓消退，三桶油績前獲大戶掃貨＊



恒指４月以來跌不停，銀行股拖累下科技股有資金流入也未能持續推升恒指，儘管大市近兩

日表現牛皮，據《經濟通ＨＶ２報價系統》顯示，大市今日主動買沽比率為５５比４５。本周恒

指跌穿兩萬點後，大戶主動沽貨比率周內逐日下降，由周一（２５日）佔整體成交的２０％，降

至昨日的１６％，再降至今日的１５％，有跡象顯示大市沽壓逐步解除。

今日Ａ股跌後反彈，而且美股指數期貨亦正在回升，料美股今晚或有顯著反彈，有利港股明

日表現。上日恒指牛熊街貨比例為約４４比５６，熊證最多新增相對期指區域為２０６００至

２０７００，料恒指首個反彈目標為２０７００。

今日起三桶油將輪流出業績，三股今日都獲資金積極吸納，今日稍後公布業績的中石化

（００３８６）主動買沽達６０比４０，大戶主動買沽更達６３比３７，昨日和今日亦於３月的

３﹒８元反彈裂口底有支持，料明日將有不錯表現。（ｈｃ）

