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即市新聞

27/04/2022 16:40

《台股攻略－黃振宇》俄烏政局升溫，台股續創新低

　　《台股攻略》美股收跌，台股今日（２７日）裂口下跌，電子、金融及傳統產業同步走弱，
大市最多跌過４００點，不過，欣興上揚，以及生物科技股受資金追捧，指數跌勢稍減，收
１６３０３點，跌３４１點，續創今年新低，成交金額為２９７５﹒６２億元（新台幣．下同）

　　電子權值股的台積電收５２６元，跌３﹒７％，創今年新低，市值下滑至１３﹒６４兆元；
聯發科、聯電、台達電、日月光投控及聯詠均跌２％至３％；鴻海則跌１％，險守１００元大關
；友達預期面板市場需求疲弱，加上被兩間美系外資評為減持，其股價應聲大跌４﹒１％，收
１６﹒３元，創今年新低。另一邊廂，欣興受惠ＡＢＦ載板供不應求，首季稅後純利５６﹒６７
億元，按年增１﹒６倍，創歷史新高，每股純利達３﹒８５元，而全年開支將擴大至４３５億元
，仍獲得外資看好，並上調其目標價至５２０元，消息帶動股價一度漲停，最終亦升８﹒５％。
印制電路板（ＰＣＢ）股的金像電升逾４％，南電升０﹒７％，惟嘉聯益、台郡、華通、燿華及
健鼎均跌１﹒６％至３﹒６％。疫情下，生物科技股獲資金追捧，快篩、製藥、醫療器材及藥局
通路銷售等概念股紛紛上揚，益得、杏一、優盛、合世及明碁醫均漲停，新冠病毒檢測廠的
ＡＢＣ－ＫＹ、瑞基及寶齡富錦漲停，泰博升８﹒７％，亞諾法升６﹒９％，其他包括杏輝、永
日及中化等升超過３％。研調機構ＩＣ　Ｉｎｓｉｇｈｔｓ公布２０２１年全球前１０大半導體
廠（不含晶圓代工廠），共有５間ＩＣ設計廠商入榜，其中，台廠的聯發科名列第８。中鋼構憑
藉集團資源在離岸風電市場大放異彩，搶佔國產化商機，擁有大型建案結構工程及沃旭大彰化離
岸風電案的水下基礎鋼構訂單。
　　俄羅斯警告，若然西方國家繼續向烏克蘭提供武器，將增加爆發核戰機會，消息令地緣政治
再趨緊張，預料市場震盪加劇，建議謹慎操作，靜待大市喘定。
《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管　黃振宇》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
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