《窩輪豪情－梁業豪》準備中長線低吸現貨，但切勿心急！

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為必需性消費業

、資訊科技業與地產建築業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票

現為萬洲國際（００２８８）、香港電訊（０６８２３）與中國旺旺（００１５１），可用作買

入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考

的股票，則宜首選匯控（００００５）、恒生銀行（０００１１）與建設銀行（００９３９）。

匯控繼續往下穿底，屬意料之內，令港股大市的氣氛很差。然而，至今港股的跌幅其實不算

大，反映淡友大戶的主要戰場在美股，而非港股。當然，我們不應低估大市的再跌空間，因

（２）浪的終點可位於（１）浪的起點。對中長線投資者而言，這應該屬於趁低吸納的好機會，

但須先看清楚（１）浪起點的支持。由阿里巴巴（０９９８８）買家帶頭的科技股買盤支持大市

從低位回升，證明昨天（２６日）科技股跑贏其餘板塊的現象確有可靠的啟示。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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