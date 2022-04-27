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27/04/2022 08:52

【虛幣世界】俄烏局勢嚇怕美股，加密貨幣應聲下挫

　　《經濟通通訊社２７日專訊》隨著俄烏局勢升溫，有報道指俄羅斯中止向波蘭輸出天然氣，
道指隨即大跌逾８００點，原本加密貨幣的良好升勢再受考驗，比特幣再次失守４００００美元
關口，以太幣亦曾跌穿２８００美元，其他主要山寨幣都處於虧損狀態，Ｔｅｒｒａ的　
ＬＵＮＡ代幣和ＡＤＡ最近都下跌了７％以上，而迷因幣ＤＯＧＥ下跌超過　９％。
　　Ｏａｎｄａ　Ａｍｅｒｉｃａｓ高級市場分析師Ｅｄｗａｒｄ　Ｍｏｙａ表示，隨著風險厭
惡情緒回到華爾街，比特幣逆轉走低，科技股領跌，以太幣也轉為負面，並將繼續關注華爾街發
生的事情。
　　據經濟通據數顯示，比特幣現報３８２０４（美元．下同），升０﹒２４％（２４小時比較
．下同）；以太幣現報２８１７﹒３４元，升０﹒２７％；艾達幣報０﹒８２７１元，升
０﹒１６％；瑞波幣報０﹒６４４４元，升０﹒３７％。（ｕｌ）

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