【虛幣世界】俄烏局勢嚇怕美股，加密貨幣應聲下挫

《經濟通通訊社２７日專訊》隨著俄烏局勢升溫，有報道指俄羅斯中止向波蘭輸出天然氣，

道指隨即大跌逾８００點，原本加密貨幣的良好升勢再受考驗，比特幣再次失守４００００美元

關口，以太幣亦曾跌穿２８００美元，其他主要山寨幣都處於虧損狀態，Ｔｅｒｒａ的

ＬＵＮＡ代幣和ＡＤＡ最近都下跌了７％以上，而迷因幣ＤＯＧＥ下跌超過 ９％。

Ｏａｎｄａ Ａｍｅｒｉｃａｓ高級市場分析師Ｅｄｗａｒｄ Ｍｏｙａ表示，隨著風險厭

惡情緒回到華爾街，比特幣逆轉走低，科技股領跌，以太幣也轉為負面，並將繼續關注華爾街發

生的事情。

據經濟通據數顯示，比特幣現報３８２０４（美元．下同），升０﹒２４％（２４小時比較

．下同）；以太幣現報２８１７﹒３４元，升０﹒２７％；艾達幣報０﹒８２７１元，升

０﹒１６％；瑞波幣報０﹒６４４４元，升０﹒３７％。（ｕｌ）



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