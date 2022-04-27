《炒股戰記－施富》微創機器人技術上有起色，香港寬頻好出「息」

《炒股戰記》兩個禮拜又過去喇，魚缸跌穿埋兩萬點，唔係單純因為俄烏問題咁簡單，中央

放水唔太夠力、阿爺監管、加息預期等等，北水臨近月尾又出又入，取態好唔穩定，魚缸由４月

高位２２５２３回落，最低見過１９６６５。聽日就係期貨結算日，下個月初聯儲局開始議息，

走勢上都唔太樂觀住。

睇番個倉先，雖然京東（０９６１８）沽完再買過，但結果同目標價２５０銀差好遠，月內

最低更加試過１９５﹒２銀，已經跌穿晒２１３銀嘅止蝕位，即使近幾日回升番，富仔都嚴守止

蝕，喺２１３銀平咗倉，計落都唔係輸得太多。即使近幾日股價回升番上接近２２０銀水平，但

係嚟緊議息可能會幾狠，對科技股唔太著數，富仔暫時都唔會揀科技股住。

至於太平洋航運（０２３４３）表現就相當穩定，富仔喺３﹒６銀買入之後，走勢穩中向上

，最高升到４月１９號嘅４﹒３銀，而公司喺４月２１號除淨，富仔早喺４﹒１銀獲利離場，呢

度到賺咗近一成四嘅ｐｒｏｆｉｔ，再加埋末期息每股４毫２仙、特別息每股１毫８仙，合共派

六毫子股息（５月５日派送），都算唔錯喇！



＊微創機器人短線目標３０銀＊



今次富仔個倉加咗兩隻股票，第一隻係微創機器人（０２２５２）。佢係一間從事開發、製

造及商業化手術機器人嘅公司，舊年度虧損增加到５﹒８億人仔，兼且宣布唔派息，睇落唔係幾

吸引。不過，佢係一隻Ｂ仔股，始終係一間初創醫療公司，要賺錢的確要俾啲時間，而製造手術

機器人嘅公司唔算太多，長遠嚟講佢喺醫療行業都有優勢，因為可以幫到醫生處理更微細、更複

雜嘅手術，微創機器人未至於睇到咁死住。

另一個比較好啲嘅消息係，微創機器人自主研發嘅「鴻鵠骨科手術機器人」已經獲得國家藥

品監督管理局上市批准，將會成為第一款兼唯一一款搭載內地企業自主研發，自有知識產權機械

臂，並且獲准上市嘅骨科手術機器人，打算今年喺內地開展臨床試驗。

微創股價喺３月３號開始滑落，由最高４８﹒５銀跌到３月１５號最低１９﹒９２銀，唔見

咗超過一半。不過，股價自此之後回升兼步入橫行整固階段，近兩日反彈超過一成，ＭＡＣＤ牛

差距又闊番，短期應該仲有啲升幅。富仔已經喺２３﹒５銀買咗２０００股，準備喺３０銀附近

先沽出１５００股獲利，剩低５００股就再上望４２銀。再講多次，呢隻係Ｂ仔股，波幅會比較

大，所以止蝕位都唔可以定得太遠，收穿２１銀就止蝕離場！



＊香港寬頻收息吸引＊



另一隻係香港寬頻（０１３１０），呢隻股可以話係其中一隻比較好嘅收息股，過去六個年

度派息比率全部超過一倍，而嚟緊５月將會派中期息。

集團舊年全年純利２﹒０７億銀，按年升１１２﹒９％，期內營業額１１４﹒６４億銀，按

年升２１﹒３％，主要因為智能手機銷售收益大增２５１％到１７﹒２２億銀，加埋ＨＫＢＮ

ＪＯＳ全年經營業績唔錯，令到企業方案同相關產品收益增加。

大行瑞信就話，香港寬頻依家估值合理，不過佔舊年收入四成三嘅企業市場唔夠強勁動力，

估計未來三年股息收益率介乎８％至９％。事實上，香港寬頻舊年派末期息３毫７仙半，略少過

２０２０年同期嘅３毫８仙，更加係上市以嚟末期息第一次按年減少。不過，集團派中期息３毫

９仙，按年增加５﹒４％，令到全年派息拉高番到７毫６仙半，自２０１５年上市以嚟連續第六

年派息按年有增長。

不過，５月份開始，聯儲局議息結果好可能影響到魚缸表現，揀股方面可以諗下啲防守性較

強嘅收息股，頂一頂住呢個「大浪」，香港寬頻係個唔錯嘅選擇。日線圖睇，股價今年２月衝高

到１１﹒１銀ｋｅｅｐ後住落，低見８﹒５２銀之後反彈，並且開展橫行走勢，ＭＡＣＤ牛差距

幾平穩。富仔喺８﹒９銀買咗１００００股，目標睇９﹒５銀，如果跌穿８﹒５銀就止蝕。





沽出之股份及收益（虧損）

股份 股數 平均買入價（元） 平均賣價（元） 收益（虧損）（元）

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太平洋航運 １００００股 ３﹒６０ ４﹒１１ ５１００

（０２３４３） ６０００（待收股息）

京東 １０００股 ２２０﹒００ ２１３﹒００ （７０００）

（０９６１８）

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套現：２６０１００元（包括６０００元待收股息）



模擬投資組合

股份 股數 平均買入價（元） 現價（元） 總值（元）

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電盈 １００００股 ４﹒３０ ４﹒４７ ４４７００

（００００８）

領展 １０００股 ６２﹒５０ ６７﹒２０ ６７２００

（００８２３）

吉利 ５０００股 １２﹒００ １１﹒５８ ５７９００

（００１７５）

開招藥業 ３０００股 ２５﹒００ ２３﹒９０ ７１７００

（０９９３９）

微創機器人 ２０００股 ２３﹒５０ ２６﹒１０ ５２２００

（０２２５２）

香港寬頻 １００００股 ８﹒９０ ９﹒０４ ９０４００

（０１３１０）

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股票市值 ： ３８４１００元

剩餘現金 ： ５４５６００元

組合淨值 ： ９２９７００元



＊ 數據截至４月２７日收市

