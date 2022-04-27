《談國論企－黎偉成》須建「港康碼」始有望與內地通關

《談國論企》香港有愈來愈多人亟望與內地通關，無疑為民心之所趨，惟港府至今仍未狠下

決心建立實名和具追蹤功能的「港康碼」，而現行之漏洞百出的「安心出行」難與內地「健康碼

」甚至澳門「澳康碼」緊緊對接，在香港第五波疫情由高峰期變化至今仍屬嚴峻之況，加內地疫

情近期頻發，加上變種病毒在歐美肆虐，與內地通關暫屬眇茫之想。香港必須建立與內地對接的

「港康碼」，始能探討與內地通關之道。



＊要有實名追蹤力港康碼始能防控新疫＊



要指出，香港和內地重新全面通關，並不是簡簡單單的事情。但香港現屆特區政府和香港有

頗不少包括醫學醫療在內的人士，對新冠肺疫ＣＯＶＩＤ－１９疫情和變化，一直掉以輕心：不

僅在以「動態清零」為主的防疫、控疫政策陽奉陰違，為香港出現第五波的惡況劣因；更有人不

管疫情惡化或稍收歛，都短視地不斷「建議」放寬社會接觸限制，甚至力促和內地通關，「好心

」做壞事，乃因：



最是重要者，為（一）內地讓香港重新全面通關，必須有機制上的對接，而不是由疫情主導

，因疫情可以今天好、明天惡，故不能以疫情為準；而防控疫情的機制，始為通關的關鍵。香港

要建立實名和具追蹤功能的「港康碼」，與內地的「健康碼」幾乎無縫對接，才可以使中央放心

地讓兩地的人流、物流等多方面通關。



因為香港現行的所謂「安心出行」，錯漏百出，絕對不「安心」，乃受香港一眾庸官十分官

僚地完全沒有統籌的見步行步、各自為政「做事」所產生的劣物。要是不建立「港康碼」，中央

在現時甚至將來好一段時間都不會接受與香港通關之議。



尤其是（二）新冠肺疫持續不斷肆虐，特別是（Ｉ）北京、上海等直轄市亦現疫情頻發之象

，廣州、深圳等市亦有如是況，更嚴重的是（ＩＩ）美國以至歐、亞等許許多多國家或地區，所

採取的「躺平」政策，不僅使確診者和離世者之數踞高不下，甚至出現「長冠」疫症、兒童中招

後有新的惡性反應，甚至變種病毒Ｏｍｉｃｒｏｎ及其變種接踵而來，港府在放寬航機來港之控

近日引入的確診個案漸增，所受困擾繁多。



由是（三）必須建立「港康碼」。香港要與內地「動態清零」政策和策略接軌，才能充分發

揮中央以強大的力量全面、迅速對香港作出抗擊疫情支援，港府就一定要推行有一如內地有追蹤

功能的「港康碼」，絕對不能繼續採取現時的見步行步、朝令夕改、缺乏效益的所為「安心出行

」，理由為（ｉ）香港現時使用的「安心出行」不具實名和沒有追縱功能，更可以時有時無地發

布有疫之處所；更大漏洞在於有事無法追縱，港人回內地、內地人來港，一旦染疫確診，絕對不

能追蹤，國家又怎會放心通關？



＊環球疫情嚴重要繼續外防輸入免添內地之憂＊



更大問題，是（ｉｉ）環球疫情嚴重依然，香港放寬航空措施，輸入惡疫的機會增加，不排

除有第六、七波以至更多的疫況，有追蹤功能的「港康碼」，是香港中、長期抗擊惡疫的重要力

量。有人說甚麼「私隱」，乃小眾胡言，大眾的利益最是重要，港府還要怕小眾？不保護大眾？



建立「港康碼」，為香港與內地通關重中之重的條件；當然還要嚴格做好和達致「外防輸入

」的政策性要求，才能取得中央的通關信任；香港是全國防控惡疫的一個十分重要的組成部分。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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