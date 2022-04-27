《異動股》匯控低開近５％，隔晚ＡＤＲ再挫逾５％，銀行股續弱

《經濟通通訊社２７日專訊》匯控（００００５）弱勢未止，現價跌４﹒５５％，報

４７﹒２５元，該股成交約１０６萬股，涉資５０２７萬元

匯控上日公布，截至今年３月底止，首季列帳基準稅前利潤４１﹒６６億美元，按年跌

２７﹒９％，每股基本盈利０﹒１４美元。第一季經調整除稅前利潤４７﹒０６億美元，按年跌

２５﹒１％，勝預期，以年率計之平均普通股股東權益回報率為６﹒５％。

匯控表示，現時不擬於今年內恢復按季派息，未來數年將繼續檢討是否恢復，明年２月公布

２０２２年業績時或之前再交代最新情況。

隔晚ＡＤＲ港股比例指跌４２５點報１９５０８點，當中匯控走勢在業績公布後繼續軟弱，

ＡＤＲ較港股挫５﹒４１％，折合約４６﹒８２港元。

其他銀行股股價今天開市同樣下跌。恒生（０００１１）跌０﹒６９％，報１４４元；東亞

（０００２３）跌０﹒３５％，報１１﹒４元；大新銀行（０２３５６）跌０﹒６２％，報

６﹒４３元。

現時，恒生指數報１９７２３，跌２１１點或跌１﹒０６％，主板成交２５﹒３３億元。國

企指數報６６８２，跌６５點或跌０﹒９７％。恒生科技指數報３８６５，跌４９點或跌

１﹒２７％。

即月期指新報１９７８８，跌１８５點，高水６５點。即月國指期貨報６７０４，跌５６點

，高水２２點。即月科指期貨新報３８９０，跌３９點，高水２５點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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匯控（００００５） ４７﹒２５元 跌４﹒５５％

恒生（０００１１） １４４元 跌０﹒６９％

東亞（０００２３） １１﹒４元 跌０﹒３５％

大新銀行（０２３５６） ６﹒４３元 跌０﹒６２％

中銀（０２３８８） ２８﹒４元 跌０﹒８７％

渣打（０２８８８） ４７﹒９５元 跌２﹒２４％

建行（００９３９） ５﹒４９元 跌０﹒１８％

農行（０１２８８） ２﹒８８元 跌１﹒０３％

工行（０１３９８） ４﹒６元 跌０﹒４３％

郵儲行（０１６５８） ６﹒０４元 跌０﹒６６％

交銀（０３３２８） ５﹒３元 跌１﹒１２％

中行（０３９８８） ３﹒０３元 跌０﹒９８％

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（ｅｒ）

