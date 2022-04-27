《午市前瞻》恒指１９５００料有支持，贛鋒鋰業短線目標１１０元

《經濟通通訊社２７日專訊》恒生指數半日收報１９９５２，升１８點或０﹒０９％，主板

成交６４７﹒７８億元。恒生中國企業指數報６７８３，升３６點或０﹒５３％。恒生科技指數

報３９６３，升４８點或１﹒２３％。

恒指三大成交股份依次為美團（０３６９０）、騰訊控股（００７００）及招商銀行

（０３９６８）；美團收報１５２﹒４元，升７﹒１元或４﹒８９％，成交３８﹒２９億元；騰

訊控股收報３３５元，跌０﹒８元或０﹒２４％，成交３４﹒３５億元；招商銀行收報

４４﹒２５元，跌０﹒４５元或１﹒０１％，成交１８﹒３７億元。國指三大成交股份依次為美

團、騰訊控股及招商銀行。科指三大成交股份依次為美團、騰訊控股及阿里巴巴－ＳＷ

（０９９８８）；阿里巴巴－ＳＷ收報８４﹒６５元，跌０﹒２５元或０﹒２９％，成交１１億

元。



＊美股持續大跌 恐慌指數急升＊



市場對聯儲局的加息預期持續升溫，加上北京採取部分封控措施、俄羅斯核武威脅、聯儲局

幅加息的前景、奇異等企業盈利預測遜於預期，以及全球經濟放緩的擔憂影響，導致隔晚美股沽

壓沉重，ＶＩＸ恐慌指數急升逾２４％，美債殖利率續沉，在微軟和 Ａｌｐｈａｂｅｔ 財報

公布前，科技股大殺四方，四大指數收盤慘烈。隔晚美股大跌，道指跌８０９點或２﹒３８％，

收報３３２４０點；標普５００指數跌１２０點或２﹒８１％，收報４１７５點，納指更大跌

５１４點或３﹒９５％，收報１２４９０點。



＊俄羅斯停止供氣歐洲支持油價＊



俄羅斯外長拉夫羅夫警告存在「嚴重而又現實」的核戰爭危險，甚至會爆發第三次世界大戰

，資金流入美元避險，亦是美元持續走強的原因之一，美匯指數突破１０２，高見１０２﹒３６

，再創逾兩年高。金價未見受惠市場避險情緒升溫，相信主要是美國已進入加息周息，利率上升

不利金價，現貨金及期金僅在１９００美元邊緣徘徊。

此外，波蘭國有天然氣公司表示已接獲俄羅斯天然氣公司通知，將於當地時間今早開始，停

止透過亞馬爾管道向波蘭輸送天然氣。保加利亞能源部亦表示，國有天然氣公司亦收到俄羅斯天

然氣公司通知，將從今天停止供氣。

恒指今早低開２１１點，科技股普跌，騰訊（００７００）跌逾１％，百度（０９８８８）

跌近２％，阿里（０９９８８）及美團（０３６９０）跌幅不足１％，萬國數據（０９６９８）

跌幅則接近３％。其後恒指逐步收復失地，且一度倒升數十點，高位曾見１９９６４點。

油價回升，三桶油開市普遍造好。中海油（００８８３）升逾２％，報１０元，最高升至

１０﹒２元；中石油（００８５７）升０﹒５％，報３﹒７１元，最高曾見３﹒７５元；中石化

（００３８６）亦升逾０﹒５％，報３﹒８３元，最高曾見３﹒８５元。



＊恒生減派息拖累股價下挫逾５％＊



恒生（０００１１）公布，派發２０２２年度第一次中期股息每股０﹒７元，較去年同期派

發的１﹒１元按年減少３６﹒４％。恒生股價跌逾４％，位列藍籌股跌幅榜首，最低見

１３８﹒２元。匯控（００００５）跌幅亦超過３﹒４％，最低見４７﹒２５元。

匯控上日公布，截至今年３月底止，首季列帳基準稅前利潤４１﹒６６億美元，按年跌

２７﹒９％，每股基本盈利０﹒１４美元。第一季經調整除稅前利潤４７﹒０６億美元，按年跌

２５﹒１％，勝預期，以年率計之平均普通股股東權益回報率為６﹒５％。

匯控表示，現時不擬於今年內恢復按季派息，未來數年將繼續檢討是否恢復，明年２月公

布２０２２年業績時或之前再交代最新情況。



＊溫鋼城：復星醫藥宜炒波幅為主＊



恒指低開２１１點報１９７２３，早段曾回升近５０點。ｉＦａｓｔ Ｇｌｏｂａｌ

Ｍａｒｋｅｔｓ副總裁溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，今個星期港股料在１９５００點水平有

支持，惟美國聯儲局將於下周三及四（５月４及５日）議息，而市場普遍預期今次聯儲局加息會

因應國內通脹持續升溫的問題，變得較為進取，而過去經驗反映加息力度過大，股市會首當其衝

，加上中概股在美國面臨退市的陰霾尚未明朗，港股在５月初的走勢會較弱，可能要到議息後才

會改善。

贛鋒鋰業（０１７７２）今天公布業績，首季多賺逾６倍，股價高開逾１％，早段曾升逾

６％，逐步向上收復９０元。溫鋼城表示，市場預期贛鋒鋰業全年盈利增長１倍，而今年首季已

經賺逾６倍，業績表現令人滿意。他又指，股價早前不斷回落，主要受殺估值影響，今天有業績

沖喜，短線目標可留意１１０元。不過，他提醒投資者不可忽視鋰價持續高企的因素，收穿７８

元要止蝕。

至於復星醫藥（０２１９６）首季少賺４５％，股價低開逾５％，早段一度回落近１０％。

溫鋼城指出，即使不乏復星醫藥出產的疫苗獲採用，但首季盈利按年下跌，隨住疫苗接種率不斷

提高，疫苗需求未必大幅提升，相信集團未來盈利增長空間不大。他認為，復星醫藥短期會處橫

行格局，建議投資者部署時，宜在２６至３６元之間炒波幅。

