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27/04/2022 17:44

【北水炒Ｄ乜】淨流入３８﹒３億人幣，買美團沽建行

　　《經濟通通訊社２７日專訊》今日恒指低開２１１點，報１９７２３點。最高升１１８點報
２００５３點，最低跌２６９點報１９６６５點。恒指收報１９９４６點，升１１點或
０﹒０６％。
　　按額度計算，北水全日淨流入３８﹒３億元人民幣，增加２３０﹒４％。北水淨買入最多的
個股依次是美團（０３６９０）、中國海洋石油（００８８３）、騰訊控股（００７００）；淨
賣出最多的依次是建設銀行（００９３９）、中國移動（００９４１）、小米集團
（０１８１０）。
　　主板成交１２５１﹒４６億元增加１﹒９％。其中港股通成交２６９﹒６億元，佔總成交
２１﹒５％。

＊德勤料內銀去年純利按年增逾１４％＊

　　德勤中國金融服務業研究中心今日發布《中國銀行業２０２１年發展回顧及２０２２展望》
報告，顯示去年境內銀行純利合計１５６８５億元（人民幣．下同），按年增１４﹒２５％，境
內銀行撥備前利潤總額合計２９４７２億元，按年增６﹒３３％。
　　美團升１﹒７９％報１４７﹒９元，北水淨買入１５﹒５億元；中國海洋石油升６﹒７３％
報１０﹒４６元，北水淨買入４﹒９億元；騰訊控股跌０﹒３％報３３４﹒８元，北水淨買入４
億元。
　　建設銀行跌０﹒３６％報５﹒４８元，北水淨賣出１﹒６億元；中國移動跌０﹒４８％報
５１﹒６５元，北水淨賣出１億元；小米集團升３﹒１３％報１１﹒２元，北水淨賣出０﹒７億
元。

　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團　　　　　（０３６９０）　　　　　１５﹒５４
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　　４﹒８８
　　騰訊控股　　　（００７００）　　　　　　４﹒０１
　　快手　　　　　（０１０２４）　　　　　　２﹒５１
　　李寧　　　　　（０２３３１）　　　　　　１﹒９１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　建設銀行　　　（００９３９）　　　　　－１﹒５８
　　中國移動　　　（００９４１）　　　　　－０﹒９９
　　小米集團　　　（０１８１０）　　　　　－０﹒７０
　　中芯國際　　　（００９８１）　　　　　－０﹒４５
　　舜宇光學科技　（０２３８２）　　　　　－０﹒３５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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