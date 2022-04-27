《美元走勢－羅明立》日圓長線向下繼續尋底的可能性更大

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １２７﹒８３ １２８﹒１０ １２７﹒２５

歐元╱美元 １﹒０６００ １﹒０６５５ １﹒０５８８

英鎊╱美元 １﹒２５４６ １﹒２５９７ １﹒２５４２

美元╱瑞郎 ０﹒９６５２ ０﹒９６５４ ０﹒９６１７

美元╱港元 ７﹒８４７２ ７﹒８４７３ ７﹒８４４５

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《美元走勢》星期二（２６日）美匯指數繼續走高並收於１０２以上。俄羅斯表示因波蘭拒

絕以盧布支付天然氣，將停止向其供氣；而波蘭表示已有方案應對。事件反映莫斯科與歐洲的緊

張關係再次升級，而俄方近期經常用第三次世界大戰、核武等極端字眼形容現時的局勢，美元表

現繼續一枝獨秀。

日本央行將在周四（２８日）舉行貨幣政策會議，部分官員對日圓近期大幅走軟感到憂慮，

市場預期日本央行或有一些措施緩和日圓進一步急速貶值，但首相岸田文雄周二敦促央行繼續其

超寬鬆的貨幣政策以令通脹重回２％的目標水平，只表示匯價的突然波動並不可取。似乎對匯價

的關注不算積極，因此日圓短線或有反彈機會，但估計長線向下繼續尋底的可能性更大。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 觀望

美元兌日圓 沽出日圓 １２７﹒３０ １２８﹒３０ １２６﹒８０

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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