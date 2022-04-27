【新冠肺炎】匯豐下周二起所有分行恢復正常服務

《經濟通通訊社２７日專訊》匯豐表示，由下周二（５月３日）起，該行所有零售銀行分行
將會恢復正常運作及服務時間，香港國際機場卓越理財中心則會暫停服務直至另行通知。
新安排下，１２家匯豐日夜理財中心、３家流動銀行、國泰城分行及富豪機場酒店卓越理財
中心將恢復正常服務。
該行指，為保障員工及客戶的健康及安全，會繼續在處所實施體溫檢測及要求訪客戴上口罩
。分行會按需要向客戶派籌以管理人流。（ｂｉ）
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