【新冠肺炎】匯豐下周二起所有分行恢復正常服務

《經濟通通訊社２７日專訊》匯豐表示，由下周二（５月３日）起，該行所有零售銀行分行

將會恢復正常運作及服務時間，香港國際機場卓越理財中心則會暫停服務直至另行通知。

新安排下，１２家匯豐日夜理財中心、３家流動銀行、國泰城分行及富豪機場酒店卓越理財

中心將恢復正常服務。

該行指，為保障員工及客戶的健康及安全，會繼續在處所實施體溫檢測及要求訪客戴上口罩

。分行會按需要向客戶派籌以管理人流。（ｂｉ）

