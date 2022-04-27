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27/04/2022 09:59

【新冠肺炎】信銀國際：全線分行即日起恢復正常營業

　　《經濟通通訊社２７日專訊》信銀國際宣布，由即日起全線分行恢復正常營業。分行之服務
時間為星期一至五上午９時至下午５時３０分；星期六上午９時至下午１時。
　　　該行指，為了減少新型冠狀病毒在社區內傳播的風險，保障客戶和員工的安全，該行將繼
續採取預防措施，並遵守香港特區政府的相關指引。
　　　客戶亦可以使用其他渠道，例如透過流動銀行旗艦平台「ｉｎＭｏｔｉｏｎ動感銀行」或
網上理財處理一般銀行及理財事務。（ｃｗ）

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