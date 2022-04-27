【新冠肺炎】信銀國際：全線分行即日起恢復正常營業

《經濟通通訊社２７日專訊》信銀國際宣布，由即日起全線分行恢復正常營業。分行之服務

時間為星期一至五上午９時至下午５時３０分；星期六上午９時至下午１時。

該行指，為了減少新型冠狀病毒在社區內傳播的風險，保障客戶和員工的安全，該行將繼

續採取預防措施，並遵守香港特區政府的相關指引。

客戶亦可以使用其他渠道，例如透過流動銀行旗艦平台「ｉｎＭｏｔｉｏｎ動感銀行」或

網上理財處理一般銀行及理財事務。（ｃｗ）

