【新冠肺炎】信銀國際：全線分行即日起恢復正常營業

《經濟通通訊社２７日專訊》信銀國際宣布，由即日起全線分行恢復正常營業。分行之服務
時間為星期一至五上午９時至下午５時３０分；星期六上午９時至下午１時。
該行指，為了減少新型冠狀病毒在社區內傳播的風險，保障客戶和員工的安全，該行將繼
續採取預防措施，並遵守香港特區政府的相關指引。
客戶亦可以使用其他渠道，例如透過流動銀行旗艦平台「ｉｎＭｏｔｉｏｎ動感銀行」或
網上理財處理一般銀行及理財事務。（ｃｗ）
【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票
|開市Good Morning27/04/2022
熊麗萍：觀望基建到位 相關股宜短炒首選海螺水泥！
|財經熱話27/04/2022
【虛幣世界】俄烏局勢嚇怕美股，加密貨幣應聲下挫
|中國故事26/04/2022
《神州經脈》外匯存準率調降人幣反彈 北京篩查擴圍滬指失二千九
|財經熱話26/04/2022
匯控盈利倒退兼不派季息不回購 股價曾插逾半成
|專訪26/04/2022
【雷鼎鳴專訪】新特首須果斷解決社會矛盾 研港元制度B計劃（有片）
|中國故事26/04/2022
《京城近觀》朝陽群眾 手中有糧心不慌
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰