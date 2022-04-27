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27/04/2022 17:59

《國企紅籌》廣汽集團首季多賺２７﹒２％至３０﹒０９億元人幣

　　《經濟通通訊社２７日專訊》廣汽集團（０２２３８）（滬：６０１２３８）公布，集團首
季純利３０﹒０９億元（人民幣．下同），按年升２７﹒１７％；每股基本盈利０﹒２９元，按
年升２６﹒０９％；營業收入２３１﹒４５億元，按年升４５﹒６７％。（ｃｗ）
　
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

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