  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

27/04/2022 12:33

【理財通】許正宇：探討循序漸進地擴展見證開戶安排

　　《經濟通通訊社２７日專訊》財經事務及庫務局局長許正宇的書面答覆議員提問時表示，香
港金融監管機構正繼續與內地監管當局保持緊密聯繫，探討在粵港澳大灣區跨境理財通現行試點
安排基礎上，循序漸進地擴展見證開戶安排，方便香港居民開立內地人民幣帳戶。
　　根據現行安排，香港居民可通過提供大灣區跨境見證開戶服務的試點銀行，在香港見證開立
跨境理財通投資戶口。此外，已經在內地銀行開立具投資功能的人民幣帳戶（即Ｉ類及ＩＩ類戶
）的香港居民，亦可指定有關帳戶作為北向通下的投資帳戶，無須親身到內地開設新戶口。

＊研究逐步增加參與機構及完善銷售＊

　　許正宇指，當局亦會因應計劃的實際運作經驗和市場反應，探討其他優化跨境理財通的措施
，例如逐步增加參與機構、完善銷售安排等。具體安排在成熟一項推一項下適時公布。
　　許正宇稱，目前共有２４家合資格香港銀行已開始與其內地夥伴銀行開展跨境理財通業務。
截至今年２月２８日，參與跨境理財通的個人投資者超過２﹒４萬人，計劃共錄得超過７０００
筆跨境匯劃資金（包括港澳），跨境匯劃金額（包括港澳）超過６﹒７億元人民幣。根據人行統
計，截至２月２８日，港澳個人投資者透過理財通持有境內投資產品市值餘額約為２﹒０４億元
人民幣，包含理財產品約１﹒７２億元人民幣、基金產品約３２００萬元人民幣；內地個人投資
者透過理財通持有港澳投資產品市值餘額約為１﹒１８億元人民幣，包含投資基金約１６００萬
元人民幣和存款１﹒０２億元人民幣。截至２月２８日，南向通和北向通總額度使用量（包括港
澳）分別超過１﹒２億元人民幣和２﹒３億元人民幣（額度使用量均以跨境匯款淨額計算）。
（ｃｌ）

【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話27/04/2022
《午市前瞻》恒指19500料有支持 贛鋒鋰業短線目標110元
財經熱話27/04/2022
【大象倒下】匯控未來業績難寄予厚望？熊麗萍籲企穩45元始考慮！（有片）
大行報告27/04/2022
【大行炒D乜】摩通富瑞點評萬洲　瑞信降中移目標價
開市Good Morning27/04/2022
熊麗萍：觀望基建到位　相關股宜短炒首選海螺水泥！
財經熱話27/04/2022
【虛幣世界】俄烏局勢嚇怕美股，加密貨幣應聲下挫
中國故事26/04/2022
《神州經脈》外匯存準率調降人幣反彈　北京篩查擴圍滬指失二千九
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【全民票選】etnet最受歡迎專欄及節目 贏取豐富獎賞 | 填埋問卷加賞咖啡禮券

【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 3：疫下解鎖咩技能？

【etnet Apps 用戶意見調查】填妥問卷賞豐富獎賞

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金