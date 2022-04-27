【理財通】許正宇：探討循序漸進地擴展見證開戶安排

《經濟通通訊社２７日專訊》財經事務及庫務局局長許正宇的書面答覆議員提問時表示，香

港金融監管機構正繼續與內地監管當局保持緊密聯繫，探討在粵港澳大灣區跨境理財通現行試點

安排基礎上，循序漸進地擴展見證開戶安排，方便香港居民開立內地人民幣帳戶。

根據現行安排，香港居民可通過提供大灣區跨境見證開戶服務的試點銀行，在香港見證開立

跨境理財通投資戶口。此外，已經在內地銀行開立具投資功能的人民幣帳戶（即Ｉ類及ＩＩ類戶

）的香港居民，亦可指定有關帳戶作為北向通下的投資帳戶，無須親身到內地開設新戶口。



＊研究逐步增加參與機構及完善銷售＊



許正宇指，當局亦會因應計劃的實際運作經驗和市場反應，探討其他優化跨境理財通的措施

，例如逐步增加參與機構、完善銷售安排等。具體安排在成熟一項推一項下適時公布。

許正宇稱，目前共有２４家合資格香港銀行已開始與其內地夥伴銀行開展跨境理財通業務。

截至今年２月２８日，參與跨境理財通的個人投資者超過２﹒４萬人，計劃共錄得超過７０００

筆跨境匯劃資金（包括港澳），跨境匯劃金額（包括港澳）超過６﹒７億元人民幣。根據人行統

計，截至２月２８日，港澳個人投資者透過理財通持有境內投資產品市值餘額約為２﹒０４億元

人民幣，包含理財產品約１﹒７２億元人民幣、基金產品約３２００萬元人民幣；內地個人投資

者透過理財通持有港澳投資產品市值餘額約為１﹒１８億元人民幣，包含投資基金約１６００萬

元人民幣和存款１﹒０２億元人民幣。截至２月２８日，南向通和北向通總額度使用量（包括港

澳）分別超過１﹒２億元人民幣和２﹒３億元人民幣（額度使用量均以跨境匯款淨額計算）。

（ｃｌ）

