【夜期時段】即月期指最新報１９９２１點，跌１０點，低水２５點

《經濟通通訊社２７日專訊》即月期指在夜期時段開市報１９９３４點，升３點，低水１２

點，最新報１９９２１點，跌１０點，低水２５點，合約成交６０９張。

即月國指期貨在夜期時段開市報６７８３點，無升跌，低水３點，最新報６７８４點，升１

點，低水２點，合約成交３９２張。

