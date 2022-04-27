【夜期時段】即月期指最新報１９９２１點，跌１０點，低水２５點

《經濟通通訊社２７日專訊》即月期指在夜期時段開市報１９９３４點，升３點，低水１２
點，最新報１９９２１點，跌１０點，低水２５點，合約成交６０９張。
即月國指期貨在夜期時段開市報６７８３點，無升跌，低水３點，最新報６７８４點，升１
點，低水２點，合約成交３９２張。
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