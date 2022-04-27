港交所：張柏廉將留任ＬＭＥ行政總裁，馮恩霖７月退休離任

《經濟通通訊社２７日專訊》港交所（００３８８）宣布，旗下倫敦金屬交易所（ＬＭＥ）

行政總裁兼集團大宗商品主管張柏廉（Ｍａｔｔｈｅｗ Ｃｈａｍｂｅｒｌａｉｎ）將繼續留任

，推動ＬＭＥ作為全球領先的工業金屬交易中心、對沖中心和定價中心的長遠發展。他在今年年

初曾宣布計劃離任。

ＬＭＥ Ｃｌｅａｒ行政總裁馮恩霖（Ａｄｒｉａｎ Ｆａｒｎｈａｍ）將按其原定計劃於

７月退休離任。之前他曾因為張柏廉的離職計劃決定推遲退休和擔任ＬＭＥ代理行政總裁，以便

ＬＭＥ尋找新的行政總裁。ＬＭＥ今年１月宣布開始尋找馮恩霖繼任者的遴選程序，有關繼任者

的公告將適時公布。



＊鎳市場出現前所未見情況，張柏廉展示卓越領導力＊



港交所行政總裁歐冠昇表示，很高興張柏廉決定留任。過去幾周，鎳市場出現了前所未見的

情況，他一直帶領團隊積極解決問題，展示出卓越的領導力。相信同事、客戶和所有市場人士都

會歡迎這個好消息。期待在未來繼續與他和整個ＬＭＥ團隊緊密合作。

歐冠昇又表示，自２０１３年加入集團以來，馮恩霖先後擔任ＬＭＥ Ｃｌｅａｒ首席營運

總監和行政總裁，在ＬＭＥ Ｃｌｅａｒ的發展中發揮了重要作用。衷心感謝他的領導能力、工

作熱誠和為集團做出的重要貢獻。

ＬＭＥ行政總裁張柏廉表示，近幾周發生的事情突顯了ＬＭＥ及金屬市場的重要性，希望繼

續與ＬＭＥ的團隊共同努力，推動市場長遠健康發展及提升市場效率，將會繼續致力於提升市場

流動性和吸引更多市場參與者。期望與各會員、客戶及持份者緊密合作，令ＬＭＥ成為更有吸引

力和韌性的交易平台。



＊Ｔａｂｉｔｈａ Ｓｉｌｖｅｒｗｏｏｄ將接替首席財務總監李凱琳＊



此外，ＬＭＥ首席財務總監李凱琳（Ｃａｔｈｅｒｉｎｅ Ｌｅｓｔｅｒ）在服務公司八年

多後，決定離開ＬＭＥ另謀發展。ＬＭＥ現任代理首席財務總監Ｔａｂｉｔｈａ

Ｓｉｌｖｅｒｗｏｏｄ將接替李凱琳成為首席財務總監，將於今年５月１日起生效。

Ｔａｂｉｔｈａ Ｓｉｌｖｅｒｗｏｏｄ自２０１４年以來一直在ＬＭＥ工作，先是擔任外部報

告主管，然後從２０１９年１月起擔任財務主管。在加入ＬＭＥ之前，她曾在羅兵咸永道會計師

事務所審計及鑒證服務部擔任高級經理，主要負責資產管理部門。（ｂｉ）

























