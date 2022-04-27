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27/04/2022 19:06

《再戰明天》日本央行公布議息結果，中海油公布業績

　　《經濟通通訊社２７日專訊》日本央行公布議息結果，及中海油公布業績，料為周四（２８
日）市場焦點。
　　各國重要經濟活動方面，聯合國秘書長古特雷斯訪問烏克蘭，北約秘書長史托騰伯格與歐洲
議會主席及歐洲議會小組領導人舉行辯論會。本港時間周四１０：３０ａｍ，日本央行公布利率
決定，發布季度增長和通脹預估。３：００ｐｍ，歐洲央行副總裁德金多斯發布２０２１年歐洲
央行年度報告。５：００ｐｍ，英國央行金融市場基礎設施執行董事Ｄａｖｉｄ　Ｂａｉｌｅｙ
在英國金融活動上發言。５：３０ｐｍ，英國央行金融穩定戰略與風險執行董事Ｓａｒａｈ　
Ｂｒｅｅｄｅｎ講話。晚上１０：００ｐｍ，歐洲央行執委埃爾德森參加聯合國經濟及社會理事
會組織的論壇活動。

＊本港公布進出口數據，歐元區公布消費者信心指數＊

　　數據方面，周四本港時間７：５０ａｍ，日本公布３月工業生產，年率料由０﹒５％逆轉至
下滑１﹒３％，月率升幅料由２％收窄至０﹒５％；３月零售銷售，年率料由下滑０﹒９％改善
至升０﹒３％，月率料由下滑０﹒９％改善至升１％。本港時間９：３０ａｍ，澳洲公布第一季
出口物價，季率升幅料由３﹒５％擴大至１１％；第一季進口物價季率升幅料由５﹒８％擴大至
７％。本港時間１：００ｐｍ，日本公布３月新屋動工，年率料由６﹒３％逆轉至下滑０﹒５％
。本港時間４：３０ｐｍ，香港公布３月出口，年率升幅料由０﹒９％擴大至２﹒５％；３月進
口年率升幅料由６﹒２％收窄至４％；３月貿易收支料由負３２１億港元收窄至負２９０億港元

　　本港時間５：００ｐｍ，歐元區公布４月消費者信心指數。本港時間８：００ｐｍ，德國公
布４月消費者物價指數，月率升幅料由２﹒５％收窄至０﹒５％，年率升幅料由７﹒３％收窄至
７﹒２％。本港時間８：３０ｐｍ，美國公布第一季ＧＤＰ價格指數，料由７﹒１％升上
７﹒２％；第一季核心個人消費支出平減指數季率升幅料由５％擴大至５﹒５％；第一季個人消
費料由２﹒５％升上３﹒６％；連續申請失業救濟金人數料由１４２萬降至１４０萬；首次申請
失業救濟金人數料由１８萬降至１８萬。本港時間１１：００ｐｍ，美國公布４月堪薩斯城聯邦
儲備銀行製造業指數，料由３７降至３５。
　　在本港，明日公布業績的公司有：太保（０２６０１）、粵投（００２７０）、海爾智家
（０６６９０）、中海油（００８８３）等。（ｗａ）

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