港交所（００３８８）首季純利按年跌３１％至２６﹒６８億元

《經濟通通訊社２７日專訊》港交所（００３８８）公布，截至今年３月底止，首季純利

２６﹒６８億元，按年跌３０﹒５％，基本每股盈利２﹒１１元。

期內，收入及其他收益４６﹒９億元，按年跌２１％；營運支出１１﹒７８億元，按年升

７％；ＥＢＩＴＤＡ為３４﹒７３億元，按年跌２８％。（ｂｎ）



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