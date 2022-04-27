港交所（００３８８）首季純利按年跌３１％至２６﹒６８億元

《經濟通通訊社２７日專訊》港交所（００３８８）公布，截至今年３月底止，首季純利
２６﹒６８億元，按年跌３０﹒５％，基本每股盈利２﹒１１元。
期內，收入及其他收益４６﹒９億元，按年跌２１％；營運支出１１﹒７８億元，按年升
７％；ＥＢＩＴＤＡ為３４﹒７３億元，按年跌２８％。（ｂｎ）
＊有關業績的詳情，請參閱公司正式之通告＊
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