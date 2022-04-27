  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

27/04/2022 12:01

港交所（００３８８）首季純利按年跌３１％至２６﹒６８億元

　　《經濟通通訊社２７日專訊》港交所（００３８８）公布，截至今年３月底止，首季純利
２６﹒６８億元，按年跌３０﹒５％，基本每股盈利２﹒１１元。
　　期內，收入及其他收益４６﹒９億元，按年跌２１％；營運支出１１﹒７８億元，按年升
７％；ＥＢＩＴＤＡ為３４﹒７３億元，按年跌２８％。（ｂｎ）
　
＊有關業績的詳情，請參閱公司正式之通告＊

【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話27/04/2022
恒生季息大減27年來最少　股價未止跌曾挫近半成
FOCUS27/04/2022
【FOCUS】Youtube廣告失色 高通脹扇動「罷買」
財經熱話27/04/2022
【即市專訪】張智威：港股幾近跌定 優先吸低估值基建股！（有片）
大行報告27/04/2022
匯控派息回購乏驚喜　高盛花旗仍叫BUY　大摩最淡睇59蚊
財經熱話27/04/2022
《午市前瞻》恒指19500料有支持 贛鋒鋰業短線目標110元
財經熱話27/04/2022
【大象倒下】匯控未來業績難寄予厚望？企穩咩位始考慮？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【全民票選】etnet最受歡迎專欄及節目 贏取豐富獎賞 | 填埋問卷加賞咖啡禮券

【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 3：疫下解鎖咩技能？

【etnet Apps 用戶意見調查】填妥問卷賞豐富獎賞

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金