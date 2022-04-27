  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

27/04/2022 16:34

【新冠肺炎】本港新增４３０宗確診，２２２宗核酸檢測陽性

　　《經濟通通訊社２７日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港新增
４３０宗新冠肺炎確診，包括２２２宗核酸檢測陽性，２０８宗快測呈報陽性，當中１５宗屬輸
入案例，４宗昨日抵港涉２航班，３人乘搭ＪＬ０２９航班，其中１人懷疑復陽，１人乘坐
ＡＩ３１６航班，另有１１宗為早前抵港人士。
　　確診個案中，４６宗經醫管局確診，４９宗經公共衞生化驗處確診，１２７宗經私營化驗所
確診。公共衞生化驗處分析７９宗個案，全部懷疑Ｏｍｉｃｒｏｎ感染。第五波累計１１９萬宗
確診，包括７４﹒５萬宗核酸檢測陽性，４４﹒５萬宗快測呈報陽性。
　　張竹君指，昨日沒有新增院舍爆疫，過去出現個案的院舍中，新增２間安老院舍出現個案，
無員工確診。
　
＊７間學校呈報８宗陽性＊
　
　　張竹君指，今日學校有８宗陽性個案，涉７名學生及２名老師，共７間學校。其中一間學校
有２個學生確診，來自同一個家庭。另外，昨日呈報的１３宗個案中，有一名學生快測相不確定
，經重覆檢測後結果呈陰性，昨日最新呈報數字為１２宗。
　
＊社區人流增加反彈預期之內＊
　
　　被問為何今日確診個案比昨日增多一百宗，張竹君表示，上周已開始恢復上學、不同工作處
所也沒有了在家工作，會導致社區人流增加，指反彈也是預期之內。（ｈｙ）

【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話27/04/2022
港交所績差一如預期　高盛籲買入股價靠穩
市場動向27/04/2022
姜濤再化身「二叔」與童年版拍廣告 發揮潛力終達到理想
財經熱話27/04/2022
恒生孤寒季息27年來最少　股價續受壓　摩通籲趁低吸
FOCUS27/04/2022
【FOCUS】Youtube廣告失色 高通脹扇動「罷買」
財經熱話27/04/2022
【即市專訪】張智威：港股幾近跌定 優先吸低估值基建股！（有片）
大行報告27/04/2022
匯控係持候低吸?　睇下大行點睇先!
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【全民票選】etnet最受歡迎專欄及節目 贏取豐富獎賞 | 填埋問卷加賞咖啡禮券

【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 3：疫下解鎖咩技能？

【etnet Apps 用戶意見調查】填妥問卷賞豐富獎賞

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金