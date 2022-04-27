【新冠肺炎】本港新增４３０宗確診，２２２宗核酸檢測陽性

《經濟通通訊社２７日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港新增

４３０宗新冠肺炎確診，包括２２２宗核酸檢測陽性，２０８宗快測呈報陽性，當中１５宗屬輸

入案例，４宗昨日抵港涉２航班，３人乘搭ＪＬ０２９航班，其中１人懷疑復陽，１人乘坐

ＡＩ３１６航班，另有１１宗為早前抵港人士。

確診個案中，４６宗經醫管局確診，４９宗經公共衞生化驗處確診，１２７宗經私營化驗所

確診。公共衞生化驗處分析７９宗個案，全部懷疑Ｏｍｉｃｒｏｎ感染。第五波累計１１９萬宗

確診，包括７４﹒５萬宗核酸檢測陽性，４４﹒５萬宗快測呈報陽性。

張竹君指，昨日沒有新增院舍爆疫，過去出現個案的院舍中，新增２間安老院舍出現個案，

無員工確診。



＊７間學校呈報８宗陽性＊



張竹君指，今日學校有８宗陽性個案，涉７名學生及２名老師，共７間學校。其中一間學校

有２個學生確診，來自同一個家庭。另外，昨日呈報的１３宗個案中，有一名學生快測相不確定

，經重覆檢測後結果呈陰性，昨日最新呈報數字為１２宗。



＊社區人流增加反彈預期之內＊



被問為何今日確診個案比昨日增多一百宗，張竹君表示，上周已開始恢復上學、不同工作處

所也沒有了在家工作，會導致社區人流增加，指反彈也是預期之內。（ｈｙ）

