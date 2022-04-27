《小傳日記》魚缸都未升番兩萬關，有人偷步炒定即將放榜股？

《小傳日記》魚缸今朝仲跌緊，喺兩萬點附近掙扎好耐，最後總算升住過終點，但仲未上番

去兩萬點關口。

科技佬頭段表現唔算好，但係中段美團（０３６９０）升番起，一度升超過７巴仙，收市升

近２巴仙，報１４７﹒９銀，佢嘅另外兩位好朋友騰訊（００７００）同巴巴（０９９８８），

就分別微跌唔夠半巴仙。有啲科技佬收復唔少失地，小米（０１８１０）、京東（０９６１８）

升超過３巴仙；快手（０１０２４）更加升近５巴仙。雖然今日科技佬表現無噚日咁差，但畢竟

花旗就嚟議息，喺滿天「鷹」嘅環境之下，科技股可能成為獵物之一，大家要睇住時勢適時減倉

減壓呀！

隔晚「蔚小理」喺花旗嗰邊跌得幾厲害，今日喺魚缸表現都唔太掂，三隻之中蔚來

（０９８６６）表現最差，跌近３巴仙，報１３２﹒２銀。其他車佬又點呢？吉利

（００１７５）表現較好，升３巴仙，報１１﹒５８銀；即將公布第一季成績表嘅比亞迪

（０１２１１）就微跌唔夠半巴仙，報２２４銀，佢嘅細佬、做電子煙嘅比亞迪電子

（００２８５）會一齊放榜，股價晏晝愈升愈有，最後升近１２巴仙，報１５﹒２２銀。

睇番比亞迪電子今日嘅資金流向，今日主動買沽比率５２：４８，當中大戶主動買沽比率只

有３１：６９，而今日散戶主動買入佔比達到４８％！之不過，股價由舊年１１月開始一路「

ｓｉｒ滑梯」式跌落去，跌到１３﹒４銀似乎有啲支持，今日更加升穿條１０天線，唔通已經見

咗底？定係有人趁放榜前偷步炒定先？

聽日係期貨結算日，除咗一對比亞迪孖寶之外，中石化（００３８６）、神華

（０１０８８）、廣汽（０２２３８）、國壽（０２６２８）、福萊特玻璃（０６８６５）等都

會放榜，特別留意福萊特玻璃，股價走勢同比亞迪電子都幾似，同樣跌到年內低位之後無耐，今

日整咗支大陽燭，亦都係日內散戶買入佔比比較嘅股票，聽日到底會繼續升上去，定係隊番落地

面呢？請請！



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