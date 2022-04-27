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27/04/2022 09:18

【聚焦人幣】人幣中間價續貶８點子刷逾一年低，報６﹒５５９８

　　《經濟通通訊社２７日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒５５９８，
較上個交易日跌８點子，錄六連貶，續刷去年４月２日以來逾一年新低，上個交易日報
６﹒５５９０。
　　市場對聯儲局加息的預期繼續推升美元匯價，而美股三大指數大跌，資金流入美元避險，亦
是美元持續走強的原因之一，美匯指數突破１０２，高見１０２﹒３６，再創逾兩年高。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒５５９８　　　　＋８﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　６﹒９８３９　　－４５３﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　５﹒１５５２　　＋２６２﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８３６０　　　　＋２﹒５０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒２５３７　－１０５１﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒６８５３　　－２６０﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒３１３４　　－２９３﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒７５９６　　－１５５﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　６﹒８１８１　　－２８１﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒１２２１　　－２９３﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６６３７　　　　－３﹒４０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　１１﹒５２７６　　＋３１０﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒４１７５　　＋２５６﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１９２﹒１８００　　＋１８７﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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