【聚焦人幣】人幣中間價續貶８點子刷逾一年低，報６﹒５５９８

《經濟通通訊社２７日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒５５９８，
較上個交易日跌８點子，錄六連貶，續刷去年４月２日以來逾一年新低，上個交易日報
６﹒５５９０。
市場對聯儲局加息的預期繼續推升美元匯價，而美股三大指數大跌，資金流入美元避險，亦
是美元持續走強的原因之一，美匯指數突破１０２，高見１０２﹒３６，再創逾兩年高。
貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）
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１美元╱人民幣 ６﹒５５９８ ＋８﹒００
１歐元╱人民幣 ６﹒９８３９ －４５３﹒００
１００日圓╱人民幣 ５﹒１５５２ ＋２６２﹒００
１港元╱人民幣 ０﹒８３６０ ＋２﹒５０
１英鎊╱人民幣 ８﹒２５３７ －１０５１﹒００
１澳元╱人民幣 ４﹒６８５３ －２６０﹒００
１紐元╱人民幣 ４﹒３１３４ －２９３﹒００
１新加坡╱人民幣 ４﹒７５９６ －１５５﹒００
１瑞郎╱人民幣 ６﹒８１８１ －２８１﹒００
１加元╱人民幣 ５﹒１２２１ －２９３﹒００
１人民幣╱林吉特 ０﹒６６３７ －３﹒４０
１人民幣╱俄羅斯盧布 １１﹒５２７６ ＋３１０﹒００
１人民幣╱南非蘭特 ２﹒４１７５ ＋２５６﹒００
１人民幣╱韓元 １９２﹒１８００ ＋１８７﹒００
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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。
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