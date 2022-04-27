【聚焦人幣】人幣中間價續貶８點子刷逾一年低，報６﹒５５９８

《經濟通通訊社２７日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒５５９８，

較上個交易日跌８點子，錄六連貶，續刷去年４月２日以來逾一年新低，上個交易日報

６﹒５５９０。

市場對聯儲局加息的預期繼續推升美元匯價，而美股三大指數大跌，資金流入美元避險，亦

是美元持續走強的原因之一，美匯指數突破１０２，高見１０２﹒３６，再創逾兩年高。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６﹒５５９８ ＋８﹒００

１歐元╱人民幣 ６﹒９８３９ －４５３﹒００

１００日圓╱人民幣 ５﹒１５５２ ＋２６２﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８３６０ ＋２﹒５０

１英鎊╱人民幣 ８﹒２５３７ －１０５１﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒６８５３ －２６０﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒３１３４ －２９３﹒００

１新加坡╱人民幣 ４﹒７５９６ －１５５﹒００

１瑞郎╱人民幣 ６﹒８１８１ －２８１﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒１２２１ －２９３﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６６３７ －３﹒４０

１人民幣╱俄羅斯盧布 １１﹒５２７６ ＋３１０﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒４１７５ ＋２５６﹒００

１人民幣╱韓元 １９２﹒１８００ ＋１８７﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

