《鍾之日記》首季工業增長加快，Ａ場爆升港股仍疲

《鍾之日記》４月２７日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



美匯指數創兩年高位，加上通脹高企，市場認為聯儲局收緊貨幣政策步伐將會加快，美股隔

晚三大指數顯著下挫，納指更跌穿３月低位，創今年新低。不過內地首季工業企業利潤增加

８﹒５％，增速比首兩個月回升３﹒５個百分點，Ａ股今早低開高走，帶動港股先跌後回升，

２００００點大關得而復失。

恒指低開２１１點報１９７２３，受惠Ａ股午後顯著拉升，恒指曾升１１８點，見

２００５３點全日高，惟之後乏力回軟。恒指收市升１１點或０﹒１％，報１９９４６。國指報

６７８６，升３８點或０﹒５７％。科指收報３９８１，升６５點或１﹒７％。

北水在明日關閉前流入加快，今日流入２８﹒３億元，大市全日成交１２５１﹒４６億元。

內地勞動節假期來臨，Ａ股將由４月３０日至５月４日休市，港股通明日（４月２８日）至下周

三（５月４日）暫停，下周四（５月５日）回復正常開通。

藍籌股個別發展，美團（０３６９０）雖然關停旗下美國優選北京業務，但股價未受影響，

收市反升１﹒８％。京東集團（０９６１８）升３﹒６％，但騰訊（００７００）跟阿里巴巴

（０９９８８）則分別跌０﹒３％及０﹒４％。匯控（００００５）跌勢未止，再跌２﹒８％。

海底撈（０６８６２）急升１１﹒４％，為表現最好藍籌。



＊Ａ場報復反彈，深成指創板指雙雙刷新逾三年最大升幅＊



外圍急跌，拖累滬深股市在連破數個關鍵點位後，今早繼續低開，之後表現反覆，盤中低見

２８６３﹒６５點，刷新自２０２０年５月以來新低，但午後大市畫風急轉，資金從陸股通大幅

流入，軍工、半導體、鋰電等板塊暴力拉漲，滬綜指不但倒升更愈漲愈有，全日收升２﹒４９％

，終止兩日暴跌，報２９５８﹒２８點，收復二千九。深市亦大起大落，午後隨著多個科技板塊

坐火箭，深成指全日收漲４﹒３７％，創業板指飆５﹒５２％，雙雙刷新逾三年來最大單日升幅

。

兩市全日成交９１７７億元人民幣，按日增加９﹒４％，資金從陸股通淨流入４３﹒６億元

人民幣，盤中曾經淨流入超過５０億元人民幣。

瑞銀證券中國策略分析師孟磊今日在瑞銀媒體電話會議上表示，目前Ａ股市場估值已達到很

低的水平，但短期內股指難以出現明顯的上修，因為企業盈利預期低迷、流動性沒有進入股市，

且政策發力不及預期。預計二季度市場將處於底部盤整，如果把疫情控制住，且政策寬鬆力度更

加積極，市場將在三季度出現反彈。



＊全面加強基礎設施建設，基建水泥股起動＊



國家主席習近平主持召開中央財經委員會第十一次會議強調，全面加強基礎設施建設構建現

代化基礎設施體系，要適度超前，布局有利於引領產業發展和維護國家安全的基礎設施，同時把

握好超前建設的度，引導好市場預期，講清楚政策導向和原則，穩定市場信心。

會上強調全面加強基礎設施建設，帶挈基建水泥股造好。基建股普遍錄得超過１％升幅；水

泥股升幅更大，龍頭股海螺（００９１４）抽升６﹒７％，中建材（０３３２３）飆升７﹒５％

，潤泥（０１３１３）升４﹒９％，西部水泥（０２２３３）升２﹒５％。中交建

（０１８００）揚２﹒８％，中鐵建（０１１８６）升４﹒１％，中鐵（００３９０）升

３﹒８％，中建築（０３３１１）升４﹒７％。

會議提出，要加強交通、能源、水利等網絡型基礎設施建設，把聯網、補網、強鏈作為建設

的重點；要加快新型基礎設施建設，提升傳統基礎設施水平，加強訊息、科技、物流等產業升級

基礎設施建設。

會議提到，要適應基礎設施融資需求，拓寬長期資金籌措渠道，加大財政投入，更好集中保

障國家重大基礎設施建設的資金需求，引導社會資本參與市政設施投資營運；要建設一批新型綠

色低碳能源基地，加快完善油氣管網。



＊中海油Ａ漲停，帶動Ｈ股同飆＊



Ａ股維穩滬深急漲報復，上市不久的中海油Ａ（滬：６００９３８）股價漲停，報

１４﹒９８元人民幣，且錄得超過１３萬手封單，帶動中海油Ｈ（００８８３）全日升６﹒７％

，報１０﹒４６元。

北京繼朝陽區後擴大區域篩查範圍，市場對中國經濟前景感到擔憂，但受惠於中國政府宣布

刺激消費措施，其中人民銀行提到重點支援中小企並提供貨幣政策支持，緩解市場對中國前景擔

憂，油價回升。紐約期油重上百美元水平，升３﹒２％或３﹒１６美元，收報每桶１０１﹒７０

美元；布蘭特期油升２﹒６％或２﹒６７美元，收報１０４﹒９９美元。

其他兩桶油股價方面，中石化（００３８６）升０﹒３％，報３﹒８２元，中石油

（００８５７）升１﹒１％，報３﹒７３元。



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