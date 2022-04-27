【新冠肺炎】上海昨新增本土病例回落至１﹒４萬例，增４８死

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２７日上海專電》上海衛健委通報，昨日上海市新增本土新
冠肺炎確診病例１６０６例和無症狀感染者１１９５６例，共計１３５６２例。其中１２５３例
確診病例為此前無症狀感染者轉歸，３４０例確診病例和１１７９８例無症狀感染者在隔離管控
中發現，其餘在相關風險人群排查中發現。此外，上海昨日再新增４８例死亡病例。
截止目前，上海本輪疫情累計報告陽性感染者已超過５３萬例，死亡共計２３８例。
【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票
|財經熱話27/04/2022
【虛幣世界】俄烏局勢嚇怕美股，加密貨幣應聲下挫
|中國故事26/04/2022
《神州經脈》外匯存準率調降人幣反彈 北京篩查擴圍滬指失二千九
|財經熱話26/04/2022
匯控盈利倒退兼不派季息不回購 股價曾插逾半成
|專訪26/04/2022
【雷鼎鳴專訪】新特首須果斷解決社會矛盾 研港元制度B計劃（有片）
|中國故事26/04/2022
《京城近觀》朝陽群眾 手中有糧心不慌
|財經熱話26/04/2022
【反彈或轉勢】林嘉麒：若博科技股反彈 首選非騰訊！（有片）
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰