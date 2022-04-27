【新冠肺炎】上海已有五個區達到社會面清零目標

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２７日上海專電》上海市青浦區通報，本周一（２５日）青

浦區新增４４例本土確診病例和３３５例本土無症狀感染者，其中２例確診病例為此前無症狀感

染者轉歸，新增４２例確診病例和３３５例無症狀感染者均在隔離管控中發現，其涉及的居住地

無需採取封控措施。這意味著本輪疫情以來青浦區首次實現社會面清零目標。

截至目前，上海金山區、崇明區、奉賢區、松江區和青浦區已達到過社會面清零目標。

