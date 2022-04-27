【新冠肺炎】北京新增３１例確診３例無症狀，通州區中小學停課

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２７日北京專電》北京２６日新增３１例本土確診病例和３
例無症狀感染者，無新增疑似病例；無新增境外輸入確診病例、疑似病例和無症狀感染者。治癒
出院３例。
今天一早，通州區的中小學生家長們接到學校的緊急通知，稱按照教委要求，今日起全區中
小學停課。昨天下午，通州靚景明居小區及京貿國際公館南區兩小區出現初篩陽性人員，兩小區
已臨時封控，居民只進不出。
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