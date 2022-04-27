  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

27/04/2022 08:56

【新冠肺炎】北京新增３１例確診３例無症狀，通州區中小學停課

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２７日北京專電》北京２６日新增３１例本土確診病例和３
例無症狀感染者，無新增疑似病例；無新增境外輸入確診病例、疑似病例和無症狀感染者。治癒
出院３例。
　　今天一早，通州區的中小學生家長們接到學校的緊急通知，稱按照教委要求，今日起全區中
小學停課。昨天下午，通州靚景明居小區及京貿國際公館南區兩小區出現初篩陽性人員，兩小區
已臨時封控，居民只進不出。

【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話27/04/2022
【虛幣世界】俄烏局勢嚇怕美股，加密貨幣應聲下挫
中國故事26/04/2022
《神州經脈》外匯存準率調降人幣反彈　北京篩查擴圍滬指失二千九
財經熱話26/04/2022
匯控盈利倒退兼不派季息不回購　股價曾插逾半成
專訪26/04/2022
【雷鼎鳴專訪】新特首須果斷解決社會矛盾　研港元制度B計劃（有片）
中國故事26/04/2022
《京城近觀》朝陽群眾 手中有糧心不慌
財經熱話26/04/2022
【反彈或轉勢】林嘉麒：若博科技股反彈　首選非騰訊！（有片）
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【全民票選】etnet最受歡迎專欄及節目 贏取豐富獎賞 | 填埋問卷加賞咖啡禮券

【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 3：疫下解鎖咩技能？

【etnet Apps 用戶意見調查】填妥問卷賞豐富獎賞

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金