【數字人幣】交通銀行上線首個「數字人民幣拉起支付」項目

《經濟通通訊社２７日專訊》交通銀行（０３３２８）（滬：６０１３２８）深圳分行上線
交銀行系統內首個「天虹官方ＡＰＰ數字人民幣拉起支付」項目。在商戶ａｐｐ下單即可直接跳
轉拉起數字人民幣支付，並支持所有運營機構的錢包付款，無需提前簽約。該項目為交通銀行系
統內首個「數字人民幣拉起支付」項目。（ｄｗ）
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