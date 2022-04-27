【新冠肺炎】台灣新增８８２２宗本土個案再創新高

《經濟通通訊社２７日專訊》台灣中央流行疫情指揮中心公布，今日新增８８２２宗本土個
案，再創台灣疫情以來新高，另有１０１宗境外輸入個案。今日新增２宗死亡個案、２宗重症及
１４宗中症。
新北市繼續是重災區，新增３２４１宗個案；台北及桃園繼續有破千宗個案；基隆、台中、
高雄等７個縣市亦錄得３位數新增個案。（ｄｗ）
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