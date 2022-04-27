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即市新聞

27/04/2022 09:45

【華為動向】胡厚崑：重新思考終端業務價值，鴻蒙智聯發展迅速

　　《經濟通通訊社２７日專訊》２０２２年華為全球分析師大會主論壇昨日（２６日）在深圳
舉辦。華為輪值董事長胡厚崑在回答媒體提問時表示，過去兩年因為芯片短缺，華為手機業務出
現了重大下滑。同時，這也提供了一個機會讓華為重新思考終端業務，怎麼為消費者帶來更大的
價值。他認為，終端不僅僅只有手機，當用戶被愈來愈多的電子設備包圍，需要的不是更多的終
端，而是更為智能的體驗，也就是以人為中心的全場景智慧化體驗，這也正是華為終端的創新焦
點。
　　胡厚崑透露，目前搭載鴻蒙系統的華為終端已經超過２﹒２億台，鴻蒙智聯生態也發展迅速
，目前有超過１９００家合作夥伴加入鴻蒙智聯，鴻蒙智聯認證產品種類超過４５００個，
２０２１年新增生態設備發貨量超過１億台。未來，華為將沿著硬件＋軟件的策略，圍繞智慧辦
公、運動健康、智能家居、智慧出行和影音娛樂五大場景，不斷推動華為消費者業務發展。
　　他認為，今年華為面臨的困難沒有減少，外界環境的變化可能帶來更多的挑戰，比如地緣衝
突、疫情反復、全球性的通脹引發商品漲價等，在這種情況下，華為首先要活下來，同時，也要
關注「活著」的質量。

＊華為再想基於單點技術去取得領先非常難＊

　　華為在創新方向上，將更加注重系統創新，正在通過基礎理論、軟件、架構三個方面來進行
突破。胡厚崑介紹，當前創新環境發生了一些變化，傳統理論走到了極限或瓶頸，華為也遭遇外
部限制後無法獲得先進的器件，這導致華為再想基於單點技術去取得領先非常難，但這並不意味
著要停下來，華為的技術創新路徑要做一些調整。
　　胡厚崑還提到，華為今年一定會有新的智能汽車產品發布，無論是智選模式還是
Ｉｎｓｉｄｅ模式的車型。（ｗｌ）

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