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27/04/2022 09:29

【Ａ股震盪】外圍急跌拖累滬指再低開０﹒６８％，深市更挫逾１％

　　《經濟通通訊社２７日專訊》美聯儲下月加息半厘似乎已經沒有懸念，加上俄羅斯中止向波
蘭輸出天然氣，更警告動用核武，外圍急跌，拖累滬深股市在連破數個關鍵點位後，今早繼續低
開，上證綜合指數（滬綜指）低開０﹒６８％，報２８６６﹒８２點，刷新自２０２０年５月以
來新低；深綜指低開１﹒２８％，創業板指低開１﹒３１％，茅台（滬：６００５１９）績後造
好，紡織服飾股連續三日暴跌，汽車股亦走低。
　　有自媒體人士稱，國家隊持有Ａ股市值從去年１２月底的３﹒２萬億元（人民幣．下同）減
少至今年３月底的６００多億元，在一個季度內出現清倉式減持。《證券時報》引述接近監管層
人士稱，上述消息嚴重失實，相關機構整體持股情況穩定，而由於多數上市公司尚未披露今年一
季報，所以統計和對比國家隊的持股和減持情況存在數據偏差；《中國證券報》今日頭版發文稱
，金融市場遭遇共振式調整，但Ａ股估值已進入相對低位區域，對於中長期資金而言，投資的「
勝率」較快上升。
　　昨日上海市新增本土新冠肺炎感染病例共１３５６２例，至於北京疫情持續擴散，新增３４
例本土感染，通州區今日起全區中小學停課，當地兩個小區被臨時封控。
　　人民銀行連續第１１日進行百億規模逆回購操作，今日進行１００億元７天期逆回購操作，
中標利率持平２﹒１％，完全對沖到期量，公開市場單日資金零回籠、零投放。（ｅｙ）

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