《股林淘金－林家亨》美股驚加息，納指跌幅大

《股林淘金》美國５、６月份之連環加息各半厘之市場預期令美股跌勢未止，加上

Ｔｅｓｌａ大股東Ｅｌｏｎ Ｍｕｓｋ宣布收購Ｔｗｉｔｔｅｒ後，投資者預期Ｅｌｏｎ

Ｍｕｓｋ必須要沽售其Ｔｅｓｌａ股份才能夠籌集足夠資金去完成交易，引發持Ｔｅｓｌａ股票

者跑前拋售，令其股價急挫１２％，美股跌幅因而擴大。道指以接近全日低位收市，下跌８０９

點，納指下跌超４％，跌５１４點。電車股板塊被Ｔｅｓｌａ跌幅拖累，各有不同跌幅。中慨電

車三寶也下跌５﹒４９％、６﹒２％及５﹒２％。比亞迪（０１２１１）ＡＤＲ也下跌了

８﹒４４元。

港股ＡＤＲ比例指數也下跌４２５點。預計港股今日（２７日）也有接近３００點左右跌幅

，但個別藍籌股已經連續超賣，跌幅呈現漸漸喘定，如無資金壓力，今日並非適合的時間作出沽

售行動，可以等待回升反彈之後再作打算。

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》



＊筆者持有上述比亞迪股份



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