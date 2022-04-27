【聚焦人幣】人幣即期收跌９６點子，報６﹒５５６９逾一年低

《經濟通通訊社２７日專訊》在避險情緒推動下，隔晚美元繼續維持高位，美匯指數突破

１０２，高見１０２﹒３６，再創逾兩年高。人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早跟隨中間

價低開１２２點，收報６﹒５５６９，較上個交易日４時３０分收盤價跌９６點子，創去年４月

９日以來逾一年新低。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現升８３點子，報６﹒５８３４。

交易員稱，避險情緒及美聯儲加息前景助力美匯站上兩年高位，目前市場對中國經濟增長憂

慮延續，短期美元兌人民幣交易區間可能繼續上移動。他們並表示，市場忌憚監管層仍有較多政

策工具應對人民幣快速貶值，短期匯價大跌走勢或難再現，不過美聯儲下月大幅加息可能性高，

人民幣料面臨較強外部壓力。



＊渣打修正二季度末人幣匯率為６﹒７＊



渣打銀行認為，二季度人民幣表現將遜於美元及一籃子貨幣，將二季度末美元兌人民幣匯率

預測修正為６﹒７，三季度末為６﹒６５和今年底為６﹒６。東方匯理銀行稱，中國出口商過去

兩年積累了大量美元收入，隨著美元╱在岸人民幣走高，對沖比率可能上升。對中國實體來說，

資本外流限制仍然相對嚴格，外流需求可能相對受抑。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒５５９８，較上個交易日跌８點子，錄六

連貶，續刷去年４月２日以來逾一年新低，上個交易日報６﹒５５９０。（ｗｌ）

