【聚焦人幣】東方匯理：中國幣債或進一步下跌，資金外流或可受抑

《經濟通通訊社２７日專訊》東方匯理銀行稱，中國宏觀基本面惡化以及美元走強，可能導

致中國的貨幣和債券進一步下跌。該行將美元╱在岸人民幣二季度末預測從之前的６﹒４８元上

調至６﹒７０元；預計２０２２年底美元╱人民幣將在６﹒５０。Ｘｉａｏｊｉａ Ｚｈｉ、

Ｅｄｄｉｅ Ｃｈｅｕｎｇ和Ｊｅｆｆｒｅｙ Ｚｈａｎｇ在報告中寫道，在岸人民幣最近貶值

主要是在美元勢頭強勁的同時，受中國宏觀基本面惡化和對中國資產的更謹慎情緒推動。

報告指出，中國出口商過去兩年積累了大量美元收入，隨著美元╱在岸人民幣走高，對沖比

率可能上升。對中國實體來說，資本外流限制仍然相對嚴格，外流需求可能相對受抑。



＊將今年中國ＧＤＰ預測下調至４﹒５％＊



此外，由於中國實施防疫封控措施，該行把２０２２年中國ＧＤＰ增長率預測從之前的

４﹒９％下調至４﹒５％。「如果這輪疫情曠日持久，嚴格清零政策持續至第三季度，預計增長

率會進一步降至４％以下，這可能會觸發更激進的寬鬆措施。」

機構預計，２０２２年年中之前，中國將把１年期ＭＬＦ利率下調５個基點，並在年內進一

步下調存款準備金率２５－５０個基點，這可能會導致ＬＰＲ下降１０個基點。（ｗｌ）

