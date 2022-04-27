【ＦＯＣＵＳ】Ｙｏｕｔｕｂｅ廣告失色，高通脹扇動「罷買」

【ＦＯＣＵＳ】美國科技股「皇冠上的明珠」－－ＭＡＭＡＡ（Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ、

Ａｌｐｈａｂｅｔ、Ｍｅｔａ、

Ａｐｐｌｅ、Ａｍａｚｏｎ），周二（２６日）由谷歌母公司Ａｌｐｈａｂｅｔ打頭陣揭盅首季

成績單，納指即「贈興」暴

瀉近４％。各項業務中，最受關注的ＹｏｕＴｕｂｅ廣告收入增速大幅低於預期，加上較早時公

布用戶縮

水的Ｎｅｔｆｌｉｘ和虧損擴大的Ｓｎａｐ，都似指向高通脹的蝴蝶效應。



＊首季按年僅增１４％，遠低去年同期＊



去年總收入高達１﹒４萬億美元的ＭＡＭＡＡ，可謂富可敵國；分析師預計，五巨頭今年首

季收入料

錄逾３４００億美元。打頭陣揭盅的Ａｌｏｈａｂｅｔ，首季收入６８０﹒１億美元（預期

：６８１﹒１億美元），按年增

２３％，為連續７個季度錄雙位數增長，惟盤後股價無視公司宣布７００億美元回購計劃，一度

挫６％。

何解？不計收入遜預期及純利倒退，最大衝擊來自Ｙｏｕｔｕｂｅ廣告收入，按年僅增

１４﹒４％（預期

：２５％），遠低於去年同期的４８﹒７％，以及２０１８至２０２１財年的３６﹒９％、

３５﹒８％、３０﹒５％、４５﹒９％。而上周，Ｎｅｔｆｌｉｘ亦公布了２０１１年以來首次

流失訂戶２０萬，Ｓｎａｐ則公布了首季淨虧損按年擴大２５％至３﹒６億美元。

Ｙｏｕｔｕｂｅ、Ｎｅｔｆｌｉｘ、Ｓｎａｐ齊遇寒意，背後原因是來自ＴｉｋＴｏｋ短視

頻等的競爭加劇，更顯示數字媒體廣告市場面對高通脹舉步維艱。



＊削減非必需品支出，累企業收入＊



金融戰略公司Ｃｕｒｒｅｎｃｙ Ｒｅｓｅａｒｃｈ Ａｓｓｏｃｉａｔｅｓ近日的一份報

告就指，面對生活成本上升，全

球正在興起「Ｂｕｙｉｎｇ ｓｔｒｉｋｅ（罷買）」風潮，即削減對非必需品的支出，從流媒

體訂閱到外出就

餐、從新車到旅行、從家電到衣服……由此而來的是廣告主減少廣告投放。

此外，年輕一代對就業、生活的佛系態度，同樣影響消費支出。在中國，創紀錄的應屆畢業

生（總數１０８０萬）遭遇十餘年來最慢增長和最嚴峻疫情，內地招聘機構數據顯示，其平均簽

約月薪

僅６５０７元人民幣，按年跌１２％。在美國，千禧一代和Ｚ世代毫不掩飾對工作勞累和職場野

心的倦怠

，更易辭工轉工，建立個人品牌，反對資本主義。如此趨勢有何後果？自然是企業收入下降。

美國前財長薩默斯最新再次提醒美國經濟硬著陸的風險，指自１９５５年以來，從來沒有在

單一

季度通脹率超過４％，失業率低於５％的情況下，接下來兩年內沒有出現衰退的記錄。當美國的

衰退

陰雲漸現，疊加歐洲能源安全危機和中國動態清零政策，誰能全身而退？

