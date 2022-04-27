【大國博弈】應對中國崛起，美國務卿：未來數周將公布對華策略

《經濟通通訊社２７日專訊》美國國務卿布林肯（Ａｎｔｏｎｙ Ｂｌｉｎｋｅｎ）表示，

將在未來幾周內公布美國國家安全戰略，以應對中國對全球秩序構成的威脅。

布林肯出席美國參議院外交事務委員會聽證會時表示，會與日本、台灣、荷蘭等合作，確保

先進晶片與生產能力不會落入北京，但他強調美國在晶片產業上，較中國仍有好大優勢。

談到最先進的晶片製造技術，布林肯表示，包含台灣在內的地區處於領先地位，美國正與台

日荷等其他少數國家採取非常重要的步驟，以確保最先進的晶片與生產能力不會落入中國大陸之

手，台灣在此是不可或缺的。

布林肯指，華府高度關注所羅門群島早前與中方簽訂的安全合作框架協議，已派出一個高級

代表團前往當地，所羅門群島總理索加瓦雷誓言中方不會在當地設立軍事基地，華府會繼續密切

注視當地形勢發展。

美國政府在２月公布首份印太地區戰略報告，提及會投入更多外交和安全資源，應對中國試

圖在區內建立勢力的行為。拜登將於５月１２日及１３日在首都華盛頓，主持由東協

（ＡＳＥＡＮ）１０個成員國領袖出席的峰會，他將在本月較後時間啟動亞洲之旅，訪問日本和

南韓等國家。（ｃａ）







