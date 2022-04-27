【數據解讀】統計局：輸入性通脹疊加疫情，企業生產經營困難增多

《經濟通通訊社２７日專訊》國家統計局公布首季全國規模以上工業企業利潤近１﹒９６萬

億元人民幣，按年增長８﹒５％，增速比首兩個月回升３﹒５個百分點，但較去年第４季回落

３﹒８個百分點，並且不同行業、不同類型企業間利潤分化明顯；工業企業營業收入增長放緩，

工業產銷銜接水平下降，企業庫存高位運行，中小企業成本壓力仍然較大。

統計局工業司高級統計師朱虹解讀指，一季度減稅降費、助企紓困多措並舉，工業企業利潤

保持平穩增長。但也要看到，外部輸入性通脹壓力加大，新冠肺炎疫情多點散發，給工業經濟平

穩發展帶來諸多挑戰，企業生產經營困難增多。



＊採礦業貢獻大，部分裝備和消費品製造行業利潤有所改善＊



一季度工業企業利潤實現平穩增長。從三大門類看，採礦業利潤增長１﹒４８倍，製造業下

降２﹒１％，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業下降３０﹒３％。

採礦業有力拉動工業企業利潤增長。能源保供措施有效推進，煤炭等能源產品生產較快增長

，疊加國際地緣政治衝突等因素導致大宗商品價格大幅上漲，共同帶動相關行業利潤快速增加。

一季度，採礦業利潤同比增長１﹒４８倍，延續了去年以來的高增長態勢，增速較１－２月份加

快１５﹒８個百分點。

高技術製造業促進工業企業利潤增長。一季度，高技術製造業利潤同比增長３﹒８％，較１

－２月份有所改善。其中，電子及通信設備製造業利潤由１－２月份下降轉為增長１１﹒１％；

醫藥製造業利潤因基數較高同比下降８﹒９％，但降幅較１－２月份收窄８﹒７個百分點。

部分裝備和消費品製造行業利潤有所改善。一季度，部分裝備製造行業受新能源汽車相關產

業產能釋放、醫療設備需求增多等因素推動，利潤增速有所加快。電氣機械行業利潤增

１０﹒４％，增速較１－２月份加快４﹒７個百分點；專用設備行業利潤增長４﹒８％，增速加

快０﹒８個百分點。

隨著減稅降費、助企紓困政策持續顯效發力，一季度規模以上工業企業每百元營業收入中的

費用同比減少０﹒５４元，較１－２月份減少０﹒１８元。企業營業收入利潤率６﹒２５％，較

１－２月份提高０﹒２８個百分點。（ｃａ）

