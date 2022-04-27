《樓市亮話－湯文亮》樓市上升的黑暗理由

《樓市亮話》有老友唔明白，明明大多數專家都話樓市下跌，但突然之間又轉軚，全部都話

樓市上升，而樓市又的確上升，究竟是甚麼理由？



我話今次樓市上升是有一個黑暗理由，在未講黑暗理由之前，先講一些名正言順令樓市上升

的理由。



首先是新香港人的購買力爆發，香港政府在２０１３年推出ＢＳＤ，未住滿七年的新香港人

如果買樓就要付３０％印花稅，這個辣招令到絕大多數的新香港人都不會買樓，但那些購買力是

會積聚，如果不是有疫情，那些購買力應該在早兩年就爆發，但遇上疫情，那些購買力到今天才

爆發出來。本來，不少新香港人打算在美加澳等地方買物業，但在俄烏衝突之後，見到歐美國家

無差別制裁俄羅斯，沒收俄羅斯人財產，唔敢在外國買樓，就算在新加坡都唔敢，不如在香港買

樓。



如果沒有財爺的九成按揭計劃，我相信千二萬以下住宅單位不會熱賣，樓市亦會受到影響。

財爺做了及時雨，九成按揭消耗了不少移民離開的人樓盤，樓市沒有顯著下跌，當購買力出現，

樓市立刻調頭回升。



有人認為現在買樓的人是否不用擔心利息要上升。老實說，每一個借了錢買樓的業主都會擔

心利息上升，但美聯儲局所說的上限亦只不過是加息２％，比起金管局要求的３％還要低，而且

美聯儲局可能出口術，美國加息最傷就是美國自己，現在美元強勁，代表美國不用加息來維持美

元地位，甚至加息是浪費彈藥，大家了解到這個情況就會放膽買樓，但這不是黑暗理由。



我所說的黑暗理由就是二手成交量急升，而二手業主受制於辣招，賣走之後很難再買返，而

事實上二手住宅單位賣一個少一個，面對供應減少，當購買力增加，樓價又點會唔升。



《紀惠集團副主席及行政總裁 湯文亮》



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