【新冠肺炎】消息：藝人曾江倒斃尖沙咀檢疫酒店，死因有待確定

《經濟通通訊社２７日專訊》消息指，香港資深演員曾江今日中午被發現昏迷倒臥於尖沙咀
彌敦道１９號一間檢疫酒店。警員及救護員到場經檢驗後，證實事主當場死亡。警方經初步調查
後，把案件列「屍體發現」，死因有待驗屍後確定。
曾江原名叫曾貫一，現年８７歲，從事演藝工作超過６０年。２０１５年憑《竊聽風雲３》
奪金像獎最佳男配角，他是著名演員林翠的胞兄。（ｃｌ）
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