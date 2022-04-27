【紓困措施】小巴的士燃料補貼下月推出，液化石油氣每公升減２元

《經濟通通訊社２７日專訊》運輸署今日表示，第六輪「防疫抗疫基金」下向公共小巴及的

士提供的燃料補貼將於今年５月１日推出。

在今年５月１日至９月３０日的五個月期間，政府會為公共小巴及的士提供每公升２元的液

化石油氣補貼，以及發還汽油的士及柴油公共小巴四成的實際燃油支出。預計措施可惠及１６３

個綠色小巴營辦商，以及約４﹒９萬名的士及紅色小巴司機。

考慮到大部分的士及紅色小巴司機為租車司機，並需自費到石油氣加氣站為的士或小巴加氣

，為了以便捷方式直接紓緩前線司機的經濟壓力，油公司會直接在加氣站為司機提供每公升２元

的液化石油氣折扣，無需登記或申請。政府會向油公司發還其補貼的士和公共小巴司機的石油氣

費用的實際金額。



＊運輸署已向運輸業界發放逾三億元補貼＊



至於汽油的士及柴油公共小巴的司機或營辦商須憑加油收據或「公司油卡」月結單向政府申

請發還四成的燃料支出。運輸署在審批程序完成後，會透過自動轉帳發還獲批金額，並會以書面

通知申請人。

為協助運輸業界應對當前經濟環境所帶來的經營壓力，政府已陸續落實第六輪「防疫抗疫基

金」中所提出的補貼措施。截至四月中，運輸署已向運輸業界發放逾三億元補貼。（ｃｌ）

