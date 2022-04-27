【外圍經濟】油價１００美元水平徘徊，俄國停向波蘭保加利亞供氣

《經濟通通訊社２７日專訊》油價進一步上升。歐洲尋求限制從俄羅斯進口原油之時，俄羅

斯說會停止向波蘭和保加利亞供應天然氣，加劇緊張局勢。

紐約期油在今天亞洲市早段在１０２美元以上徘徊，布蘭特期油則在１０５美元以上窄幅波

動。

保加亞能源部稱，保加利亞國有天然氣公司Ｂｕｌｇａｒｇａｚ已經接到通知，俄羅斯天然

氣公司將從周三（２７日）起停止供應天然氣。保加利亞履行了合同安排，並已採取措施來獲得

替代供應。

波蘭的主要天然氣公司ＰＧＮｉＧ表示，俄羅斯天然氣公司通知，從歐洲中部時間今天早上

８時起，俄羅斯將停止對波蘭的所有天然氣供應，該公司表示不會按照普京的要求支付盧布。

俄羅斯早前經已威脅停止向拒絕總統普京要求，以盧布購買天然氣的國家供應天然氣。歐盟

原則上拒絕普京的要求，但如今支付期限開始迫近，焦點落在歐洲其他國家，尤其是非常依賴俄

羅斯天然氣的德國。德國暫時未有回應，但德國經濟部長哈貝克周二（２６日）表示，德國已將

對俄羅斯原油的依賴程度，降至足以實施「可控」全面禁運的程度。目前俄羅斯原油只佔德國進

口總額的１２％，已低於入侵烏克蘭前的３５％。（ａｌ）

