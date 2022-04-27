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27/04/2022 10:59

【外圍經濟】油價１００美元水平徘徊，俄國停向波蘭保加利亞供氣

　　《經濟通通訊社２７日專訊》油價進一步上升。歐洲尋求限制從俄羅斯進口原油之時，俄羅
斯說會停止向波蘭和保加利亞供應天然氣，加劇緊張局勢。
　　紐約期油在今天亞洲市早段在１０２美元以上徘徊，布蘭特期油則在１０５美元以上窄幅波
動。
　　保加亞能源部稱，保加利亞國有天然氣公司Ｂｕｌｇａｒｇａｚ已經接到通知，俄羅斯天然
氣公司將從周三（２７日）起停止供應天然氣。保加利亞履行了合同安排，並已採取措施來獲得
替代供應。
　　波蘭的主要天然氣公司ＰＧＮｉＧ表示，俄羅斯天然氣公司通知，從歐洲中部時間今天早上
８時起，俄羅斯將停止對波蘭的所有天然氣供應，該公司表示不會按照普京的要求支付盧布。
　　俄羅斯早前經已威脅停止向拒絕總統普京要求，以盧布購買天然氣的國家供應天然氣。歐盟
原則上拒絕普京的要求，但如今支付期限開始迫近，焦點落在歐洲其他國家，尤其是非常依賴俄
羅斯天然氣的德國。德國暫時未有回應，但德國經濟部長哈貝克周二（２６日）表示，德國已將
對俄羅斯原油的依賴程度，降至足以實施「可控」全面禁運的程度。目前俄羅斯原油只佔德國進
口總額的１２％，已低於入侵烏克蘭前的３５％。（ａｌ）

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